Lee conecta doble decisivo en la 9na y Tigres remontan para vencer 2-1 a Angelinos

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Hao-Yu Lee, de los Tigres de Detroit (centro), conecta un doblete productor de dos carreras mientras el receptor de los Ángeles de Los Ángeles, Logan O'Hoppe (derecha), y el umpire del plato, Will Little, observan durante la novena entrada de un partido de béisbol el viernes 17 de julio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

El relevista venezolano de Detroit Keider Montero (6-5) ponchó a cinco en 3 1/3 entradas sin permitir carreras para acreditarse la victoria, y consiguió que el dominicano Denzer Guzman bateara un rodado para out con corredores en segunda y tercera para terminar el juego.

El antesalista de los Tigres, Kevin McGonigle, preservó la ventaja cuando saltó para atrapar el elevado bote alto del venezolano Oswald Peraza detrás de la almohadilla con dos en base y realizó un largo tiro a primera para el segundo out de la novena.

El relevista de los Angels, Kirby Yates (0-5), golpeó a un bateador con un lanzamiento para abrir la parte alta de la novena, dio base por bolas a otro con un out y logró que Kerry Carpenter elevara a jardín izquierdo corto para el segundo out. Pero el derecho no pudo retirar a Lee, cuyo hit oportuno le dio a Detroit su 10ma victoria en 13 juegos.

Ryan Zeferjahn retiró la entrada en orden en la séptima, y Sam Bachman ponchó a tres de cuatro bateadores en una octava sin carreras por los Angelinos, que han perdido 11 de 13.

El abridor de los Tigers, Troy Melton, permitió una carrera y cuatro hits en 5 2/3 entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP