Leclerc asume responsabilidad por incidente en Monza: relación con Hamilton sigue igual

Un miembro del equipo Ferrari trabaja en la sección de Charles Leclerc en el paddock previa al Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, España, el jueves 10 de septiembre de 2026. (Foto AP/Bernat Armangue) AP

Leclerc asumió la responsabilidad el jueves por el incidente en Monza del fin de semana pasado —en el que obligó a Hamilton a irse a la grava mientras defendía un intento de adelantamiento de su compañero— después de revisar videos de lo ocurrido.

“Después de revisar, hablamos con Lewis. Obviamente sé que fui demasiado lejos en la curva 2 y se lo dije a Lewis, y creo que está muy claro qué debemos hacer o qué debemos evitar de aquí en adelante”, declaró Leclerc en Madrid, antes del GP de España.

“Lo único que puedo decir es que definitivamente no afectó la buena relación que tenemos y no afectará nada en adelante”, añadió. “Y eso es lo más importante para mí, de verdad. Por supuesto, sé que estamos conduciendo para Ferrari, y si hay una carrera en la que no quieres que eso pase, es en Monza, y cuando estas cosas ocurren en nuestra carrera de casa, entonces se arma un enorme lío afuera”.

“Seguramente, la proporción que toma cuando conduces para Ferrari es mucho mayor, y particularmente si estamos en Monza”, comentó.

Hamilton dijo que Leclerc mostró “madurez” al sentarse con él para hablar de lo sucedido. Señaló que fue positivo que no hubiera “ninguna evasión a la hora de tener una conversación”.

“Nos sentamos cara a cara, solo él y yo, y lo hablamos, y ambos fuimos abiertos y honestos, y lo zanjamos, y podemos seguir adelante. Creo que es saludable. Por supuesto, va a haber frustraciones. Estoy seguro de que habrá más veces en las que estemos cerca (en la pista). Los dos queremos ganar tanto como el otro y los dos queremos hacerlo bien por el equipo también”, expresó Hamilton.

Leclerc terminó chocando en un incidente aparte y no terminó la carrera en Monza. Hamilton cruzó la meta en sexto lugar. Después, Hamilton pidió que Ferrari adopte reglas formales de enfrentamiento. El siete veces campeón del mundo dijo que eso aún no se había discutido internamente y reconoció que cualquier cambio en comunicaciones, procedimientos y ejecución sería un proceso a largo plazo.

“No es algo que puedas cambiar así como así para este fin de semana. Hay una cultura que ha estado ahí por muchísimo, muchísimo tiempo. Y mover piezas grandes no es tan fácil. Así que lo tomamos paso a paso. Empieza con el reconocimiento, que internamente lo tenemos, y luego se trata de encontrar las soluciones juntos. Simplemente no ocurre de la noche a la mañana”, señaló Hamilton.

Incluso otros pilotos opinaban sobre la disputa en Ferrari.

“Puedo decirles que cuando tienes dos compañeros competitivos, este tipo de situaciones siempre van a pasar. A mí con Charles, siempre dos veces, dos o tres veces al año, siempre teníamos una pequeña discusión o un argumento. Pero después de la carrera o a la mañana siguiente, nos llamábamos y lo arreglábamos. Creo que es normal”, manifestó el piloto de Williams Carlos Sainz Jr., excompañero de Leclerc en Ferrari.

Valtteri Bottas, el piloto de Cadillac que fue compañero de Hamilton en Mercedes durante varios años, dijo que “por aquel entonces estaba muy claro que hay que correr de manera justa, limpia”.

“Así es como funciona el deporte y a veces te sale mejor, a veces te sale peor”, concluyó.

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FUENTE: AP