LeBron James y Bryce Harper fueron sensaciones adolescentes. Ahora ambos están en Filadelfia

Fueron fenómenos adolescentes que aparecieron en la portada de Sports Illustrated y ambos prodigios fueron selecciones número 1 del draft directamente desde la secundaria.

Cuando Harper obtuvo su primera oportunidad de poner a prueba la agencia libre, solo había una ciudad, un contrato que era el adecuado para él.

Tardó unos años, pero Harper ya tiene compañía en la corta lista de atletas de élite que han firmado en la ciudad.

Saquon Barkley y Reggie White y los Eagles.

En la firma más importante en Filadelfia desde 1776, James ha seguido a Harper hasta la ciudad cuando sacudió el mundo de la NBA y firmó un acuerdo de dos años por 8 millones de dólares en total —solo un poquito más por temporada de lo que ganará el seleccionado de primera ronda Labaron Philon Jr.—, lo que puso a los Sixers como el equipo más atractivo de la liga esta temporada.

“Va a tener un par de años estupendos aquí, y obviamente todo el mundo va a esperar que gane un campeonato aquí como en cualquier otro lugar”, comentó Harper. “Así que nada nuevo para él. Ha tenido toda la presión desde que estaba en la secundaria o incluso antes”.

Esta es la diferencia entre James y todas las superestrellas de la ciudad que jugaron antes que él.

Es LeBron James.

Es decir, su alcance va mucho más allá de la cancha —desde la fama en todo el mundo hasta su cuenta bancaria—, de modo que no hay comparación justa. Ocupa el número 4 de Forbes de los atletas más ricos, con 1.400 millones de dólares, y su recorte salarial quizá ni siquiera se note en sus finanzas. James tiene comerciales y papeles en películas, y acuerdos de patrocinio que por sí solos generarán más ingresos que todos los jugadores de los Sixers..

Aunque Joel Embiid ha sido MVP de la liga y dos veces campeón anotador, no es LeBron.

Jaylen Brown, MVP de las Finales de la NBA y campeón de la liga, tampoco es LeBron.

Tyrese Maxey, un All-Star y el verdadero jugador franquicia en Philly. No es LeBron.

“Creo que es bastante genial tener a uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos jugando en la misma ciudad”, manifestó el campocorto de los Filis Trea Turner. “Así que me entusiasma por quienes no han tenido la oportunidad de verlo jugar”.

Esas personas quizá vivan en Plutón.

James ha sido 22 veces All-Star, 21 veces seleccionado All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas, y fue miembro del equipo del 75.º aniversario de la NBA.

Además, viene de una temporada en la que promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por partido. En su carrera, ha promediado 26,8 unidades, 7,5 tablas y 7,4 asistencias en más de 1.600 partidos.

“Ha jugado antes en grandes mercados”, señaló Harper. “Sabe exactamente lo que tiene que hacer”.

Harper, en gran medida, ha estado a la altura del contrato de 13 años y 330 millones de dólares firmado antes de la temporada 2019, cuando rechazó a los Nacionales Washington. Llevó a los Filis a la Serie Mundial de 2022, ganó el MVP de la Liga Nacional en 2021 y ayudó a conquistar títulos consecutivos del Este de la Liga Nacional.

Pero en octubre está en blanco.

Barkley corrió para más de 2.000 yardas en su primera temporada con los Eagles y los condujo a un campeonato de Super Bowl. Rose fue la pieza que faltaba para ayudar a los miembros del Salón de la Fama Mike Schmidt y Steve Carlton a ganar la Serie Mundial en 1980. Fue el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Los 76ers siguen a la espera de su desfile por Broad Street.

Ganaron los títulos en 1967 y 1983 y, de manera improbable, no han logrado pasar de la segunda ronda de los playoffs de la Conferencia Este desde 2001.

Y, sin embargo, de algún modo, uno de los atletas más famosos —¡corrijo, de las personas!— sobre la faz de la Tierra decidió que quería jugar en Filadelfia.

“No voy por dinero. No voy por la familia”, escribió James el viernes en redes sociales. “¿Para qué estoy jugando realmente en este punto? Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme al máximo. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que se siente al ganar”.

James celebró su decisión en Instagram con un video de momentos destacados de su carrera acompañado por “Dreams and Nightmares”, del rapero de Filadelfia Meek Mill, el himno deportivo adoptado por los equipos de la ciudad que suena hasta el cansancio en todo el complejo deportivo.

El video termina con la letra: “hold up, wait a minute. Y’all thought I was finished?” y pasa a un logo de los 76ers.

James no ha terminado —aunque lo mejor quizá ya no esté por venir.

Ganó títulos de la NBA en cada una de sus tres etapas previas en diferentes equipos, en Cleveland, Miami y Los Lakers de Los Ángeles, y podría ser el primer jugador en ganar un título con cuatro equipos.

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FUENTE: AP