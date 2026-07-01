LeBron James tiene a gobernadores, NHL y NFL en vilo esperando su decisión en la agencia libre

Pónganse en la fila. Al parecer, todos los equipos y todas las ligas quieren a LeBron James.

El juego de esperar a LeBron está en marcha, y el mundo del baloncesto —y, evidentemente, también los universos de la política, el entretenimiento, el fútbol americano, el hockey y el golf— está a la espera de saber qué decidirá el máximo anotador en la historia de la NBA sobre la temporada 2026-27.

Hasta ahora solo se saben dos cosas: aún no se retira y no jugará con los Lakers de Los Ángeles.

James le informó al mundo que regresará por al menos una temporada más y que ha decidido pasar página con los Lakers; esas decisiones se conocieron unas horas antes del inicio de la agencia libre. Qué ocurrirá después, y cuándo ocurrirá, es una incógnita. El jugador activo de mayor edad en la NBA sigue siendo alguien que mueve la aguja, y ni siquiera está claro si él sabe cuánto durará este proceso.

“LeBron James, vamos, hagámoslo otra vez. Vamos, hermano. Hagámoslo otra vez. Después del partido, iremos a jugar golf. Tú sabes que Miami es la mejor ciudad del mundo”, dijo DJ Khaled, un habitual en primera fila en los partidos del Heat de Miami, en un video publicado con el objetivo de reclutar a James de vuelta al lugar donde ganó sus dos primeros títulos de la NBA.

Una persona familiarizada con los planes de James le comentó a The Associated Press el martes que él quería que su agente, el director ejecutivo de Klutch Sports, Rich Paul, sostuviera reuniones con los equipos interesados —sólo en la NBA, lo que significa que no pinta bien para otros pretendientes en internet como los Bills de Buffalo, Packers de Green Bay e incluso del Minnesota United de la MLS.

James y Paul llegan ya sabiendo gran parte del proceso de lo que dirán los equipos. El argumento de Cleveland sería que el noreste de Ohio es su hogar, que su carrera empezó allí y que tendría sentido terminarla allí. El de Miami sería que ganó dos títulos allí, que se sabe que ama la ciudad, que acaba de incorporar a Giannis Antetokounmpo y que James aún mantiene lazos profundos con el entrenador Erik Spoelstra y la directiva. El de Golden State incluiría jugar con Stephen Curry y Draymond Green, dos tipos que conectan con James en múltiples niveles.

Walz quiso mostarle a James un recorte de periódico que destacaba que Minnesota tiene la mejor calidad de vida en comparación con otros estados. Los Jets de Nueva York señalaron que James vistió de verde y blanco en la secundaria, coincidiendo con su combinación de colores. Los Jets de Winnipeg simplemente ofrecieron cambiar su nombre a LeWinnipeg Jets.

“Nunca digas nunca”, publicaron los Bills.

Bromas aparte, está claro que James vale todo el esfuerzo que algún equipo hará para ficharlo.

Todavía juega a nivel estelar, incluso a su edad: sólo han habido 24 ocasiones, incluidos los playoffs, en las que alguien en sus 40 anotó 30 puntos o más en un partido de la NBA, y James es responsable de 17 de ellas. Ningún jugador había promediado más de 15 puntos por partido en una temporada después de cumplir 40; James promedió 24,4 unidades en 2024-25 y 20,9 puntos esta última temporada, incluso cuando a menudo era la tercera opción de los Lakers.

Además, el próximo hogar de James verá una avalancha inmediata de actividad.

Los paquetes de abonos de temporada, si es que queda alguno disponible, se agotarán rápidamente. La camiseta de James con los Lakers fue la quinta más vendida de la liga al final de esta última temporada regular, según las ventas de NBAStore.com, Fanatics.com y sitios asociados de Fanatics; su próxima camiseta (aunque vuelva a ser una de los Cavs o del Heat) volará de los estantes en cuanto puedan imprimirla.

Y probablemente hará que los aficionados de esa ciudad, sea cual sea, crean de verdad que tienen una oportunidad real de ganar el título de la NBA en 2027.

Solo James sabe cuándo terminará el juego de la espera.

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FUENTE: AP