LeBron James se va a los 76ers de Filadelfia y dice que será su "última decisión"

ARCHIVO - Foto del 7 de enero del 2020, el alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James celebra tras anotar con falta en el encuentro ante los Knicks de NUeva York. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) AP

James hizo el anuncio en redes sociales el viernes y manifestó que será su “última decisión”, además de que llega después de que considerara seriamente el retiro.

"Creo que puedo ayudar a convertir a los 76s de Filadelfia en un equipo campeón y me entusiasma mucho impulsar a una nueva base de aficionados y comenzar este increíble viaje una última vez”, expresó James