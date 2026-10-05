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LeBron James se pierde el debut de pretemporada de 76ers ante Knicks; Embiid y Maxey también fuera

FILADELFIA (AP) — LeBron James y Joel Embiid figuran entre los inactivos sanos de los 76ers de Filadelfia para su debut de pretemporada contra los Knicks de Nueva York, campeones de la NBA, la noche del lunes.

El escolta All-Star Tyrese Maxey también se quedará fuera. Jaylen Brown y VJ Edgecombe son los únicos titulares habituales en la alineación.

Los Sixers terminaron 45-37 la temporada pasada y fueron barridos por los Knicks en la segunda ronda de los playoffs.

James firmó un contrato como agente libre con los Sixers durante el verano. Es 22 veces All-Star, 21 veces seleccionado al All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas y miembro del equipo del 75.º aniversario de la NBA.

James, Embiid y toda la plantilla disponible jugaron el sábado un partido de práctica abierto al público en la cancha de los 76ers.

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FUENTE: AP

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