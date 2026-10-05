LeBron James se pierde el debut de pretemporada de 76ers ante Knicks; Embiid y Maxey también fuera

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El escolta All-Star Tyrese Maxey también se quedará fuera. Jaylen Brown y VJ Edgecombe son los únicos titulares habituales en la alineación.

Los Sixers terminaron 45-37 la temporada pasada y fueron barridos por los Knicks en la segunda ronda de los playoffs.

James firmó un contrato como agente libre con los Sixers durante el verano. Es 22 veces All-Star, 21 veces seleccionado al All-NBA, cuatro veces Jugador Más Valioso, cuatro veces MVP de las Finales de la NBA, tres veces MVP del Juego de Estrellas y miembro del equipo del 75.º aniversario de la NBA.

James, Embiid y toda la plantilla disponible jugaron el sábado un partido de práctica abierto al público en la cancha de los 76ers.

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FUENTE: AP