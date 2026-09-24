LeBron James se fue, pero Pelinka y Redick, de Lakers, se ilusionan con el futuro

El gerente general de los Lakers de Los Ángeles, Rob Pelinka (izquierda), y el entrenador en jefe JJ Redick conversan con los reporteros en una conferencia de prensa en el complejo de entrenamiento de los Lakers en El Segundo, California, el 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Greg Beacham) AP

La salida de James seguía rondándole la cabeza al gerente general Rob Pelinka cuando ofreció el jueves su conferencia de prensa de inicio de temporada junto al entrenador JJ Redick. El gerente general también se mostró optimista sobre sus primeras conversaciones con los nuevos propietarios más recientes de los Lakers, elogió las incorporaciones continuas a su oficina ejecutiva y se entusiasmó con los cambios importantes en su plantilla, encabezados por la llegada del pívot Walker Kessler.

Pelinka comenzó la tarde agradeciéndole efusivamente a James por sus ocho años juntos, pero se negó a entrar en detalles sobre la disolución de la relación de los Lakers con el máximo anotador en la historia de la NBA y el eje de su franquicia. James informó a los Lakers el 30 de junio que no regresaría, y eligió a los 76ers de Filadelfia el 24 de julio.

“Estamos agradecidos por la era LeBron, y creo que las comunicaciones con él esta pretemporada se llevaron de manera diplomática, profesional y honesta”, manifestó Pelinka. “Se hizo de forma amistosa, profesional, con elegancia, y vemos todo esto con gratitud. Fue una gran era, y estamos agradecidos por ello”.

Las ocho temporadas de James con los Lakers fueron el tramo continuo más largo con un solo equipo en su carrera en la NBA, y ganó el 17º campeonato de la franquicia en 2020 mientras la devolvía a un éxito constante en los playoffs, aunque no necesariamente a una disputa anual por el título. Incluso se convirtió en el primer padre en jugar junto a su hijo en la historia de la liga, al unir fuerzas con el escolta de los Lakers Bronny James durante las últimas dos temporadas.

Cuando James dejó atrás a su hijo para mudarse a Filadelfia, lo hizo de manera deliberada con un contrato de dos años y 8 millones de dólares —un descuento pronunciado que los Lakers nunca obtuvieron. Pero si Pelinka y los Lakers sienten alguna decepción por las circunstancias de la salida de James, el gerente general no tiene intención de revelarla públicamente.

En su lugar, los Lakers siguen adelante con un enfoque firme en maximizar el talento del campeón anotador de la NBA Luka Doncic y del también prolífico escolta Austin Reaves.

“Luka es el mejor jugador ofensivo del mundo, y para nosotros tener la oportunidad de contar con ese jugador en nuestro edificio cada noche con 26 años es algo especial, y nos exige hacer cosas especiales para construir un equipo a su alrededor”, señaló Pelinka. “Eso es lo que empezamos este verano, y estamos muy, muy contentos con cómo se ve hasta ahora”.

El movimiento más importante fue la adquisición de Kessler, el pívot de 2,18 metros obtenido desde Utah a cambio de una gran cantidad de capital de draft de primera ronda y luego firmado con un contrato de cuatro años y 130 millones de dólares. Kessler satisface el deseo de larga data de Doncic de contar con un pívot que pueda influir en el juego en ambos extremos, tanto como protector del aro como finalizador de alley-oops con potencia.

“Creo que Walker encaja perfectamente con Luka y AR, sobre todo por su protección del aro y por ser realmente un ancla para nuestra defensa”, comentó Redick. “Es un área en la que hemos tenido dificultades”.

Redick ya está trabajando en los cambios que hará con la salida de James y la llegada de Kessler. En los últimos años, los Lakers han hecho muchísimos cambios defensivos en los emparejamientos, pero Redick, comprensiblemente, quiere que Kessler pase su tiempo protegiendo el aro. Redick también pretende recurrir de manera constante a una rotación más amplia, porque esa segunda unidad ha mejorado: “Vamos a jugar con más jugadores este año. Simplemente, de forma natural, tenemos más profundidad”.

Esas incorporaciones incluyen a Collin Sexton, Quentin Grimes, Kevon Looney, Sandro Mamukelashvili, Ziaire Williams, Matisse Thybulle y el novato Cameron Carr, quien ya está recibiendo elogios entusiastas del personal de los Lakers.

Cuando le pidieron especular sobre el quinteto titular de los Lakers, Redick fue, como de costumbre, directo y sarcástico: “Estoy bastante seguro de tres de los puestos. Los otros dos puestos no serán para tipos blancos”.

Doncic, Reaves y Kessler son blancos, al igual que Redick, veterano de 15 años en la NBA.

Incluso después de haber sido vendidos por segunda vez en dos años, los Lakers continúan reforzando su estructura con cambios iniciados durante la breve gestión del propietario de los Dodgers, Mark Walter. Pelinka dijo que ha sumado a más de 15 personas a su oficina ejecutiva, invirtiendo fuertemente en ojeo y desarrollo con el objetivo de convertirse en los mejores de la NBA en esas categorías.

Pelinka también expresó su deseo de continuidad en la plantilla de los Lakers tras años de cambios masivos en sus desesperados intentos por armar un equipo con nivel de campeonato alrededor de James, a medida que entraba en su tercera década en la NBA.

“Una de las cosas en las que realmente queríamos apoyarnos era en un equipo que estuviera alineado en edad con Luka y AR”, explicó Pelinka. “Queremos que este equipo crezca junto, y creo que fuimos muy intencionales al rejuvenecer y ganar profundidad. Creo que si miras nuestra plantilla, esa tesis fue consistente en todo momento”.

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FUENTE: AP