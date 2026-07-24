LeBron James escuchó propuesta de Joel Embiid, 12 años después. Llega a 76ers y el Este se estremece

Joel Embiid y LeBron James, de la selección de Estados Unidos, reaccionan tras una falta marcada en las semifinales olímpicas ante Serbia, el jueves 8 de agosto de 2024, en París (AP Foto/Michael Conroy) AP

“ @KingJames , oye, hermano, espero que estés teniendo un buen día... Quieres unirte a nosotros en Filadelfia? Paz", escribió Embiid.

Sus dotes de reclutador estuvieron a la altura y James —cuatro veces campeón de la NBA y líder anotador histórico— se unirá a Embiid en un giro de acontecimientos sorprendente con los 76ers de Filadelfia.

Sólo que la llegada ocurre 12 años después de aquella publicación del 1 de julio de 2014.

Los 76ers esperan que James valga la espera y confían en que pueda ganar un campeonato de la NBA en Filadelfia, tal como lo hizo en sus tres etapas anteriores en Cleveland, Miami y los Lakers de Los Ángeles.

Los 76ers están acostumbrados a jugar a largo plazo. La franquicia no gana un campeonato de la NBA desde 1983, cuando Julius Erving todavía volaba, y un año antes de que naciera James.

Aunque ya no es tan dominante como en su apogeo de Jugador Más Valioso, LeBron James sigue siendo precisamente LeBron James, y su incorporación debería impulsar a cualquier equipo atascado en el lodazal de la parte intermedia de la tabla de la NBA —como los Sixers— para llegar hasta la pelea por el título.

Si se le suma a una alineación que incluye a Embiid, el Jugador Más Valioso de la liga, a los elegidos al Juego de Estrellas Tyrese Maxey y Jaylen Brown, y al jugador destacado de segundo año VJ Edgecombe, no sorprende que los Sixers subieran unos cuantos peldaños el viernes en las apuestas y entraran en la lista corta de favoritos al título de la NBA.

Sólo que no son el principal favorito.

James vuelve a perseguir un anillo y su llegada con un contrato de dos años por el mínimo para veteranos, de alrededor de 3,9 millones de dólares por temporada, sacudió a los Sixers y lanzó una advertencia a la Conferencia Este —sí, incluso a los Knicks, campeones de la NBA— de que por fin podría surgir en Filadelfia un verdadero aspirante al campeonato.

Los 76ers ganaron el receso entre campañas

Ahí vienen. ¿Serán el equipo del año?

Los Sixers obtuvieron notas sobresalientes en su boleta de “escuela de verano” incluso antes de que James dijera que firmaría con el equipo.

Despidieron al presidente del equipo, Daryl Morey, y lo reemplazaron por el veterano ejecutivo de Cleveland Mike Gansey, quien en su primer mes en el cargo salió a buscar el jonrón. Concretó el bombazo de un traspaso con Boston que les trajo a Brown —Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024, cinco veces elegido al Juego de Estrellas y cuarto máximo anotador de la liga la temporada pasada—.

Cuesta imaginar que Maxey y un Embiid propenso a las lesiones —que ganó el oro olímpico con James—hubieran sido suficientes para convencer a James de ir a Filadelfia.

¿Pero sumarle a una figura como Brown?

Brown sin duda fue un factor clave en la decisión de James —la “última”, según él— y ahora los Sixers presumen quizás el mejor quinteto titular de la NBA.

Y vaya ganga, aunque hay algunas salvedades, claro.

James cumple 42 años en diciembre y esas piernas acumulan muchos kilómetros. Lidió con lesiones la temporada pasada y jugó sólo 60 partidos.

Embiid nunca ha sido confiable: apenas suma 57 partidos en total en las últimas dos temporadas. Los Sixers han pasado por una larga lista de estrellas importadas en la última década —James Harden, Jimmy Butler, Paul George— y aun así no han superado la segunda ronda desde 2001.

Sólo hay un balón y mucho talento con el currículum para exigirlo.

Pero, con muchas disculpas para Wilt Chamberlain, James se convierte en el jugador más laureado que haya vestido el uniforme de los 76ers.

No estará solo con ese uniforme número 23: Fanatics agotó casi al instante sus camisetas el viernes.

También es una gran victoria para el jefe de la directiva, Bob Myers, quien abiertamente promovió que James firmara en Filadelfia mediante el pódcast de su agente y ganó cuatro campeonatos como ejecutivo de los Golden State Warriors.

El equilibrio de poder se mueve en el Este, aunque o tanto

Los Sixers terminaron su temporada con una barrida en segunda ronda a manos de Jalen Brunson, Josh Hart y los Knicks, campeones de la NBA.

Los Knicks siguen siendo el equipo a vencer. Por talento, por el hecho de haberlo ganado todo y, al menos desde el Este, son los favoritos en las apuestas para llegar de nuevo a las Finales de la NBA.

Los Knicks se han mantenido en gran medida igual, mientras otros aspirantes fueron por movimientos importantes.

El Heat que convocó “por error” a una conferencia de prensa para presentar a James, ve con buenos ojos sus opciones después de que firmó con Milwaukee un canje por Giannis Antetokounmpo. El dos veces Jugasor Más Valioso fue el más reciente en una larga lista de adquisiciones de superestrellas desde que Pat Riley llegó para asumir como presidente del equipo en 1995.

Al igual que los Sixers antes de adquirir a Brown, el Heat es un equipo de dos estrellas con Antetokounmpo y Bam Adebayo. Antetokounmpo, Adebayo y James habrían formado un nuevo trío grandioso, como cuando James ganó títulos en Miami con Dwyane Wade y Chris Bosh.

Toronto espera una resolución para su traspaso trabado con los Clippers de Los Ángeles, que debería otorgarles a Kawhi Leonard. El canje está en pausa a la espera del resultado de la investigación de la NBA sobre si los Clippers eludieron las reglas del tope salarial.

Un mal día para Cleveland

A los Cavaliers les habría encantado una tercera etapa emotiva con James y que el mejor jugador en la historia de la franquicia eventualmente se retirara en Cleveland.

En cambio, James dejó a los Cavaliers en un aprieto, y ahora deben esperar poder volver a firmar al James Harden de 36 años como parte de una alineación que incluye a Jarrett Allen, Evan Mobley y Donovan Mitchell.

Se proyecta que terminarán por detrás de los Knicks y los 76ers en el Este.

No hay que olvidarlo: Detroit ganó 60 partidos la temporada pasada y quiere demostrar que su eliminación temprana en los playoffs fue parte de los dolores de crecimiento de un candidato.

El legado de LeBron

El legado de James ya está definido y ni siquiera un fracaso en Filadelfia va a cambiar su huella imborrable en el basquetbol, desde la cancha hasta la caja registradora.

Hay una marca importante que podría alcanzar si lleva a los Sixers a un desfile por Broad Street. Se convertiría en el primer jugador en ganar títulos de la NBA con cuatro equipos.

El entrenador de los Sixers, Nick Nurse, cumplió 59 años el viernes y no hay mejor regalo profesional que pudiera haber recibido que LeBron James.

Comprado en el estante de descuentos.

Probablemente LeBron estará en la noche inaugural en Nueva York. Y en un partido de Navidad en Filadelfia. Y mantendrá los precios de las entradas de los Sixers por las nubes en la reventa, incluso en noches en las que Embiid descanse.

Asimismo, estará en una experiencia única con Filadelfia, donde la franquicia quiere volver a tocar el cielo, tal como lo hizo con Erving, el Dr. J.

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FUENTE: AP