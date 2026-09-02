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Lawson seguirá con Red Bull; Isack Hadjar no se recupera a tiempo para el GP de Italia

MILTON KEYNES, Inglaterra (AP) — Liam Lawson seguirá siendo el compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull para el Gran Premio de Italia, debido a que Isack Hadjar no logró recuperarse a tiempo de su lesión en la muñeca, confirmó el equipo.

El neozelandés Liam Lawson de Red Bull se prepara para la calificación al Gran Premio de los Países Bajos el sábado 22 de agosto del 2026. (AP Foto/Darko Bandic)
El neozelandés Liam Lawson de Red Bull se prepara para la calificación al Gran Premio de los Países Bajos el sábado 22 de agosto del 2026. (AP Foto/Darko Bandic) AP

Hadjar había manifestado que tenía esperanzas de volver para la carrera del domingo, pero ahora se perderá un segundo evento por lesión.

Lawson mantiene el asiento de Hadjar en Red Bull y Yuki Tsunoda disputará una segunda carrera con Racing Bulls en el asiento habitual de Lawson.

“Liam pilotará junto a Max en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras Isack continúa mostrando un progreso alentador tras la lesión de muñeca sufrida durante el receso de verano”, indicó Red Bull en redes sociales.

“El equipo está supervisando de cerca su rehabilitación y no asumirá riesgos innecesarios con su regreso a la competición, y le desea una pronta recuperación”.

No indicaron si podría volver para el Gran Premio de España de la próxima semana.

Hadjar se perdió el Gran Premio de los Países Bajos del mes pasado y se le vio al margen con una férula en la muñeca, después de lesionarse días antes, según se informó, durante un entrenamiento de boxeo.

Lawson ascendió desde Racing Bulls para esa carrera y terminó con un sólido séptimo puesto, mientras que Tsunoda fue 11.º en su regreso a la F1, su primera carrera desde que Red Bull lo apartó en diciembre.

En un video del equipo Red Bull sobre el Gran Premio de los Países Bajos, Hadjar comentó que era frustrante ser espectador.

“Es mi primera lesión en toda mi existencia, carrera, lo que sea. Es raro estar en el banquillo y no estoy contento con ello”, indicó Hadjar. “No está hinchada, lo cual es una buena señal. Está sanando rápido. Cada día tengo un poco más de movilidad y tengo esperanzas para Monza”.

Lawson está teniendo su temporada más sólida en la F1 y es noveno en la clasificación, un puesto por detrás de Hadjar, con casi el doble de puntos que el novato de Racing Bulls Arvid Lindblad. Eso ha contribuido al regreso del neozelandés a Red Bull, donde fue descartado tras apenas dos carreras en 2025.

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Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes

FUENTE: AP

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