Las mujeres solteras de la generación Z superan a hombres en compra de vivienda pese a caída general

ARCHIVO - Un cartel anuncia una vivienda a la venta en Ambler, Pensilvania, el 16 de octubre de 2025. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) AP

Representaron el 35% de todos los compradores de vivienda de su generación, mientras que los hombres solteros de la Generación Z constituyeron el 18%, según datos de una encuesta de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (National Association of Realtors, NAR).

La NAR encuestó a personas que compraron una vivienda entre julio de 2024 y junio de 2025. El sondeo incluyó compradores de varias generaciones, desde la Generación Z, de 18 a 26 años, hasta la Generación Silenciosa, de 80 a 100 años. Ninguna otra generación tuvo una proporción mayor de compradoras solteras que la Generación Z.

En general, los integrantes de la Generación Z —que la encuesta define como quienes nacieron entre 1999 y 2011— aun así sólo representaron el 4% de todos los compradores de vivienda durante el periodo de la encuesta. Y, en el momento de la encuesta, la proporción de viviendas en Estados Unidos adquiridas por compradores primerizos de todas las edades cayó al nivel más bajo registrado desde 1981.

Los compradores primerizos a menudo no tienen la plusvalía de una vivienda anterior para destinarla al pago inicial. Esa fue la situación de Bri LaFluer. Tras años de ahorrar la mitad de su sueldo, trabajar en dos empleos y con la ayuda de un mercado inmobiliario que se estaba enfriando, compró su propia casa en 2023 a los 24 años.

“Siempre he sido una persona muy independiente y sólo quería mi propio lugar para tener paz y tranquilidad yo sola”, comentó LaFluer, que ahora tiene 27 años, comentó.

Su búsqueda de vivienda comenzó en 2021, pero las tasas hipotecarias históricamente bajas hicieron que el mercado fuera ultracompetitivo, lo que disparó los precios. Dos años después, por fin consiguió una casa en Baldwinsville, Nueva York, a unos 15 millas de Syracuse, construida en 1900 y con tres dormitorios, un baño y un aseo y un gran jardín. La obtuvo por 175.000 dólares.

“Siento que estaba destinado a ser así y que esta terminó siendo la casa perfecta para mí y mis perros”, señaló.

Creadora de contenido para una empresa de videojuegos, LaFluer vivía con su madre y pagaba un alquiler modesto, lo que le ayudó a ahorrar más rápido para el pago inicial de 20.000 dólares.

Los aspirantes de la Generación Z a ser propietarios enfrentan varios desafíos para poder costear una vivienda: por lo general, apenas están comenzando sus carreras, con sus mejores años de ingresos por delante. Es poco probable que estén casados y pueden tener préstamos estudiantiles por pagar.

Su ingreso anual medio de 76.000 dólares, a 2024, también fue el más bajo en comparación con los compradores de vivienda de todas las demás generaciones, según la NAR.

Años de alzas pronunciadas en los precios de las viviendas han estirado aún más los límites de la asequibilidad. Aunque el crecimiento de los precios se ha desacelerado y los precios han bajado en muchas áreas metropolitanas, en su mayoría siguen subiendo. El precio medio de venta de una vivienda en Estados Unidos se ubicó en 417.700 dólares el mes pasado, un 0,9% más que un año antes, según la NAR.

Aun así, los compradores de vivienda de la Generación Z también tienen más probabilidades de recibir ayuda financiera de la familia, y muchos son hábiles para investigar subvenciones comunitarias u otros programas de asistencia de pago para compradores primerizos. Y 1 de cada 10 recurrió a su plan de ahorro para la jubilación 401(k) para destinarlo al pago inicial, según la NAR.

Otros compradores de vivienda no tienen más opción que ahorrar por su cuenta.

En eso se concentró Mariah Berry mientras muchos de sus compañeros recién graduados de la universidad salían y se daban la gran vida.

“Yo no salía y conducía un coche viejo y destartalado. No fue divertido”, relató Berry, creadora de contenido en redes sociales.

La austeridad dio frutos en 2023, cuando Berry compró su casa de dos dormitorios y un baño en Charleston, Tennessee, un pueblo pequeño a unos 45 millas de Chattanooga. Tenía apenas 23 años.

Berry siempre había querido ser propietaria, pero el objetivo se volvió más urgente después de un periodo en el que ella y su novio iban de un alquiler de corto plazo a otro o se quedaban en el sofá de amigos.

Berry compró su vivienda, una de dos unidades en un dúplex de estilo rancho, por 218.000 dólares. Financió el resto después de hacer un pago inicial de 7.000 dólares con una hipoteca a 30 años al 6% de interés.

“Sí creo que es bastante increíble que sea propietaria y que me haya convertido en propietaria a los 23”, señaló. “Diré que después de presentar la oferta, me dieron ganas de vomitar. Pensé: ‘Dios mío, ¿hice lo correcto?’”.

Ahora Berry está considerando la posibilidad de comprar algún día la otra mitad del dúplex.

“Esa podría ser una buena oportunidad para nosotros y, por ejemplo, alquilar la mitad”, comentó.

Los datos de la encuesta de la NAR son la señal más reciente de que, en general, las mujeres solteras se están convirtiendo en propietarias a un ritmo mayor que los hombres solteros.

Las mujeres solteras de todas las generaciones representaron una cuarta parte de todos los compradores de vivienda en el periodo de julio de 2024 a junio de 2025, según la NAR. Los hombres solteros, por su parte, representaron el 11% de todas las compras de vivienda.

Esta ha sido una tendencia de larga data que se remonta al menos a 1981. En 2006, en el punto álgido del auge inmobiliario de mediados de la década de 2000, la proporción de viviendas compradas por mujeres solteras alcanzó un máximo del 22%, según la NAR. En el caso de los hombres solteros, su proporción de propiedad de vivienda alcanzó un máximo del 12% en 2010.

Los expertos afirman que no existe una respuesta única para explicar por qué, a lo largo de las generaciones, las mujeres solteras superan en número a los hombres solteros como propietarias.

Jessica Lautz, economista jefe adjunta de la NAR, explicó que ahora las mujeres están superando a los hombres en la asistencia a la universidad, lo que puede traducirse en mayores ingresos.

También tienden a tener un fuerte deseo de ser propietarias como una forma de asegurar su independencia, algo que históricamente no podían lograr con facilidad por sí solas.

“No fue sino hasta la década de 1970 cuando las mujeres estuvieron legalmente protegidas para tener una hipoteca por su cuenta", afirmó Lautz. "Y han adoptado esto y lo han adoptado con mucha fuerza”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP