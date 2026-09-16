Las Finales WTA se mudan a una arena de la NBA en 2027. Buscan el "Super Bowl" femenino

Coco Gauff celebra su victoria ante Mirra Andreeva en los cuartos de final del US Open, el miércoles 9 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El torneo se disputará en el Spectrum Center, sede de los Hornets de Charlotte de la NBA, anunciaron la WTA y la Charlotte Sports Foundation el miércoles.

Las ocho mejores jugadoras de individuales del año y las mejores parejas de dobles se clasifican para el evento, que por lo general se celebra en noviembre.

“Nuestra ambición es que las Finales de la WTA no solo sean el campeonato principal del tenis femenino, sino uno de los eventos globales definitorios en los deportes femeninos", dijo Valerie Camillo , la presidenta de la WTA. "Queremos crear el Super Bowl del deportes femenino. Y no solo la competencia, sino un evento que sea la reunión anual del tenis femenino, de los deportes femeninos y del negocio del deporte femenino".

“Las audiencias están creciendo, la inversión está creciendo, las atletas están cada vez más en el centro del deporte y la cultura en todo el mundo. Y el tenis femenino ha ayudado a liderar y definir ese progreso durante más de 50 años. Y creemos que nuestro mayor campeonato debe reflejar la magnitud de este momento”, agregó.

Camillo lo calificó como “un acuerdo mínimo de tres años” y que luego se verá “qué pasa más allá de eso”.

El anuncio llega en un momento de dificultades financieras para la WTA, después de que en julio informara que renunciaba al último año de un acuerdo de tres años como anfitrión con Arabia Saudí para trasladar las Finales de este año a Indian Wells, California.

Había inquietud por regresar a Arabia Saudí debido a los conflictos militares en Oriente Medio.

Camillo señaló que “2026 es un año de transición para la WTA” y que “estamos haciendo el ajuste normal del cinturón que se esperaría en cualquier negocio, al tiempo que absorbemos el costo inesperado de reubicar las Finales de la WTA en Indian Wells.

“Lo más importante que hay que saber es que tenemos un camino claro para ofrecer un desempeño financiero consistente y sostenible en 2027 y más allá”, añadió.

Con Indian Wells programado ahora para ser sede únicamente por este año, Charlotte se convertirá en la octava plaza distinta de las Finales desde 2018.

La WTA no anunció cifras de premios en dinero para los próximos torneos, y podría tener dificultades para igualar las cantidades récord que se ofrecían en Arabia Saudí.

Elena Rybakina se embolsó 5,23 millones de dólares por ganar las Finales de la WTA 2025 en Riad tras terminar 5-0 en el evento. La WTA indicó que ese fue el mayor pago en la historia de los deportes femeninos. Aryna Sabalenka ganó 2,7 millones de dólares como subcampeona.

Rybakina también venció a Sabalenka en la final del Abierto de Estados Unidos el sábado y se quedó con el puesto número 1 del ranking. Coco Gauff ganó las Finales de 2024 en Riad

Control operativo

La alianza se extenderá más allá de las Finales. La WTA también trasladará su sede mundial de St. Petersburg, Florida, a Charlotte, como parte del acuerdo.

Y hay un plan para tener un torneo WTA 500 en Charlotte después de 2029.

“La WTA siempre ha sido dueña de las Finales de la WTA, pero de ahora en adelante también las vamos a gestionar. Estamos tomando el control de la generación de ingresos, del control de los gastos y de la ejecución de todo", indicó Camillo.

“Y eso nos permite controlar nuestro propio destino”, añadió. “Ya sea en torno a lo que estamos haciendo con nuestros derechos de medios y nuestra producción, ya sea relacionado con las Finales de la WTA, ya sea en cómo abordamos nuestro calendario, vamos a tomar decisiones audaces y agresivas para el tenis femenino que den forma al futuro que queremos, en lugar de reaccionar”.

Camillo sustituyó al presidente saliente Steve Simon a finales del año pasado.

Anteriormente supervisó las operaciones comerciales del equipo de hockey sobre hielo Flyers de Filadelfia y del Wells Fargo Center como presidenta y directora ejecutiva de la división de deportes y entretenimiento de Comcast Spectacor, y ha ocupado cargos de alto nivel en el equipo de béisbol Nacionales de Washington y la NBA.

Consultada sobre si existía el deseo de eventualmente fusionarse con las Finales de la ATP —el evento masculino que cierra la temporada—, Camillo dijo que “no ha habido una conversación en profundidad sobre fusionar” los dos torneos.

Agregó: “Creo que cuando creemos nuestra ambición, la gente va a querer fusionarse con nosotros en este evento y en muchos más”.

Calendario condensado para encajar entre partidos de la NBA

El traslado a la arena de los Hornets durante la temporada de la NBA significa que las Finales se condensarán de ocho a cinco días.

Eso implica que el calendario tradicional de dos partidos de individuales y dos de dobles por día podría convertirse en cuatro partidos de individuales y cuatro de dobles por día.

Camillo comentó: “Estamos explorando una serie de formatos alternativos”.

El Spectrum Center ya ha albergado en años recientes eventos de exhibición de tenis de alto perfil.

“Como organización, nuestra misión es bastante simple. Es impulsar el impacto económico y mejorar la calidad de vida mediante eventos deportivos de alto perfil y alianzas únicas. Y esto ciertamente lo hace”, dijo Will Pitts, director ejecutivo de la Charlotte Sports Foundation, sobre las Finales.

El traslado se produce mientras el propietario de los Panthers de Carolina, David Tepper, invierte 500 millones de dólares adicionales en las renovaciones en curso del estadio, con la mira puesta en potencialmente llevar el Super Bowl, el draft de la NFL, la Copa Mundial Femenina de 2031 y otros grandes eventos deportivos a Charlotte.

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FUENTE: AP