Las automotrices de China cada vez construyen más vehículos en África

ARCHIVO - Trabajadores ensamblan los modelos Zeekr 001 EV en la planta de montaje del fabricante chino Zeekr en Ningbo, provincia de Zhejiang, al este de China, el 17 de abril de 2025. (Foto AP/Andy Wong, Archivo) AP

Esto forma parte de una estrategia para hacer frente a la desaceleración de la demanda en el mercado interno chino y al aumento de las barreras comerciales en Europa y Norteamérica. Analistas señalan que el cambio podría reconfigurar la industria automotriz africana al crear empleos, desarrollar cadenas de suministro locales y acelerar la adopción de vehículos eléctricos, aunque la infraestructura débil y la incertidumbre normativa siguen siendo obstáculos importantes.

Chery, el mayor exportador de automóviles de China, adquirió en julio la antigua planta de Nissan en Rosslyn, cerca de Pretoria, Sudáfrica, donde planea fabricar híbridos enchufables, vehículos eléctricos de batería y modelos bajo su marca Jetour.

La medida refleja una estrategia más amplia de los fabricantes chinos para producir más cerca de los consumidores africanos en lugar de depender únicamente de las importaciones, aunque la tendencia apenas está comenzando.

Beijing Automotive Group (BAIC) cuenta con una instalación de fabricación y ensamblaje de automóviles en Gqeberha (Port Elizabeth), Sudáfrica, y la china Great Wall Motor tiene cierta capacidad de ensamblaje localizado y de distribución de componentes.

“África se ha dado a conocer como la próxima frontera para el mercado automotriz”, afirmó Hiten Parmar, director general de The Electric Mission, una organización sin fines de lucro sudafricana que promueve la movilidad sostenible.

Analistas indican que Sudáfrica, Marruecos, Kenia, Etiopía y Ghana están entre los países mejor posicionados para atraer inversión china en vehículos eléctricos debido a su capacidad industrial, políticas de apoyo o una infraestructura eléctrica en expansión. Marruecos también se beneficia de su cercanía a los mercados europeos de exportación, mientras que las grandes reservas de litio de Zimbabue podrían respaldar cadenas de suministro de baterías.

La fabricación local podría eventualmente reducir los precios de los vehículos al evitar aranceles de importación, al tiempo que impulsa la inversión en infraestructura de carga, fabricación de componentes y producción de baterías. La primera gigafábrica de baterías a gran escala de África ya está prevista en Marruecos.

La rápida urbanización, el aumento de los ingresos y la relativa asequibilidad de las marcas chinas están permitiendo que las automotrices chinas capturen mercados históricamente dominados por gigantes europeos, japoneses y estadounidenses.

“Si bien los consumidores africanos han estado prosperando con autos usados, la asequibilidad de las marcas asiáticas está proporcionando un alcance de accesibilidad más amplio para los vehículos nuevos”, manifestó Parmar.

Nick Hedley, analista de investigación sobre transición energética en Zero Carbon Analytics, explicó que la población de África, que crece con rapidez, y la expansión de la clase media crean un mercado natural para vehículos eléctricos asequibles, a la vez que ayudan a los gobiernos a reducir la dependencia del combustible importado.

“África también es un importador neto de combustibles refinados, lo que drena las reservas de divisas y presiona a la baja las monedas locales y los presupuestos”, señaló Hedley. “Cambiar a autos eléctricos locales para el transporte responde al interés nacional de los países africanos”.

Hedley añadió que “a medida que los vehículos eléctricos se vuelvan más competitivos en costos, su adopción se acelerará en toda África, y los fabricantes chinos se beneficiarán”.

El cambio también está impulsado por la evolución de la economía dentro de China.

Tombo Banda, directora general de CrossBoundary Group, una consultora de energía renovable, comentó que las fábricas chinas están produciendo más vehículos de los que el mercado interno puede absorber, mientras que las exportaciones enfrentan barreras crecientes.

“Llevar la producción fuera del continente es una inversión sólida a largo plazo”, sostuvo Banda, y subrayó que la fabricación local ayuda a las empresas a sortear aranceles, al tiempo que las posiciona más cerca de mercados de rápido crecimiento.

Los gobiernos alinean políticas de transporte para la seguridad energética

Una Estrategia de Minerales Verdes adoptada por la Unión Africana busca aumentar el procesamiento interno de minerales críticos. Eso haría que hubiera más materias primas utilizables disponibles a nivel local.

Etiopía ha prohibido las importaciones de vehículos que funcionan con combustibles fósiles y está fomentando la producción local al exigir aranceles de importación más bajos para los vehículos eléctricos ensamblados en el país.

Sudáfrica ha adoptado un enfoque diferente, utilizando incentivos a la producción como reembolsos de derechos aduaneros, créditos vinculados a la producción, inversiones directas en efectivo y exenciones fiscales para fomentar la inversión en la fabricación de vehículos eléctricos y de hidrógeno.

“Esto se está convirtiendo en un cambio notable de enfoque por parte de las marcas asiáticas, de las importaciones puras, a considerar el ensamblaje y la fabricación”, expresó Parmar.

África está cada vez más posicionada para convertirse en algo más que un destino de vehículos importados.

“Si los fabricantes chinos quieren acceso a estos mercados, necesitan agregar valor localmente en lugar de simplemente vender en ellos”, afirmó Banda. “Eso es lo que hará que África pase de ser un mercado de ventas a una auténtica base de fabricación”.

Sudáfrica lleva ventaja

Sudáfrica ya cuenta con capacidad de fabricación, trabajadores calificados y mercados de exportación establecidos, indicó Banda. Comprar instalaciones como la planta de Rosslyn puede permitir que las automotrices adecuen fábricas existentes en lugar de construir nuevas desde cero.

“Las empresas pueden reorientarse o establecer alianzas mucho más rápido que cualquiera que empiece desde cero”, dijo.

Pero advirtió que convertir fábricas diseñadas para motores de combustión interna es complejo y requiere certeza a largo plazo sobre impuestos, aranceles y política industrial.

Las políticas estables son esenciales, ya que cambios repentinos en impuestos o regulaciones pueden socavar la confianza de los inversionistas. Una infraestructura confiable también es vital.

“Sin electricidad limpia, confiable y asequible, olvídense de operar vehículos eléctricos. Sin carga suficiente y bien ubicada, olvídense de vehículos eléctricos funcionales”, afirmó Banda.

__________

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP