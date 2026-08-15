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Las 8 sólidas entradas de Freeland y el jonrón de Veen dan a Rockies triunfo de 5-2 sobre Gigantes

SAN FRANCISCO (AP) — Kyle Freeland lanzó ocho entradas, en las que toleró una carrera, Zac Veen conectó su segundo jonrón del año y los Rockies de Colorado vencieron el viernes 5-2 a los Gigantes de San Francisco.

Cole Carrigg, de los Rockies de Colorado, atrapa un elevado de Bryce Eldridge, de los Gigantes de San Francisco, el viernes 14 de agosto de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu)
Cole Carrigg, de los Rockies de Colorado, atrapa un elevado de Bryce Eldridge, de los Gigantes de San Francisco, el viernes 14 de agosto de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Freeland (4-10) concedió cuatro hits y otorgó una base por bolas ante San Francisco, que atraviesa una mala racha. Los Rockies se llevaron el primer juego de una serie de tres.

Brennan Bernardino se encargó de cerrar la novena entrada.

Veen conectó una curva y catapultó la pelota a 406 pies por la línea de la primera base, hasta sumergirla en la Ensenada McCovey para darles a los Rockies una ventaja de 4-1.

Brett Sullivan anotó desde la antesala para romper el empate 1-1 en la quinta entrada, cuando se adelantó a la jugada en el plato tras un roletazo fuerte de Mickey Moniak que llegó al campocorto Christian Koss.

El boricua Will Castro añadió una carrera impulsada con un elevado de sacrificio en la novena. Troy Johnston le dio a Colorado una ventaja temprana de 1-0 con su primer triple del año, que remolcó a TJ Rumfield.

Landen Roupp (7-12) permitió cuatro carreras y cinco hits, con cinco ponches, en 5 2/3 entradas.

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