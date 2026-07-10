Langford y Burger conectan jonrones en un octavo de 4 carreras y Rangers vencen 7-3 a Astros

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Wyatt Langford, de los Rangers de Texas, conecta un jonrón durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el viernes 10 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

El jonrón de Langford para abrir la entrada y el cuadrangular de tres carreras de Burger llegaron ante Bryan King (2-2), después de que los Astros remontaran un déficit temprano de 3-0 para empatar el marcador en la séptima entrada. La reacción de Houston incluyó el jonrón número 200 en la carrera del cubano Yordan Álvarez, su 30mo de la temporada.

Langford conectó un jonrón para dejar en el terreno el jueves por la noche en una victoria 7-6 sobre los Angelinos de Los Ángeles, horas después de ser reincorporado desde la lista de lesionados.

Cole Winn (5-2) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó en la séptima y la octava entradas para lograr su segunda victoria en dos noches.

El batazo de Álvarez, de 455 pies hacia el jardín derecho para abrir la sexta, fue su sexto en cinco juegos en Globe Life Field esta temporada y el 18vo en 35 partidos de temporada regular en su carrera en ese parque.

Houston empató el marcador 3-3 en la séptima con el jonrón de dos carreras del dominicano Yainer Díaz ante Chris Martin.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP