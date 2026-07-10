americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Langford y Burger conectan jonrones en un octavo de 4 carreras y Rangers vencen 7-3 a Astros

ARLINGTON, Texas (AP) — Wyatt Langford y Jake Burger conectaron jonrones en una octava entrada de cuatro carreras, y los Rangers de Texas vencieron la noche del viernes por 7-3 a los Astros de Houston.

Wyatt Langford, de los Rangers de Texas, conecta un jonrón durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el viernes 10 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero)
Wyatt Langford, de los Rangers de Texas, conecta un jonrón durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el viernes 10 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

El jonrón de Langford para abrir la entrada y el cuadrangular de tres carreras de Burger llegaron ante Bryan King (2-2), después de que los Astros remontaran un déficit temprano de 3-0 para empatar el marcador en la séptima entrada. La reacción de Houston incluyó el jonrón número 200 en la carrera del cubano Yordan Álvarez, su 30mo de la temporada.

Langford conectó un jonrón para dejar en el terreno el jueves por la noche en una victoria 7-6 sobre los Angelinos de Los Ángeles, horas después de ser reincorporado desde la lista de lesionados.

Cole Winn (5-2) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó en la séptima y la octava entradas para lograr su segunda victoria en dos noches.

El batazo de Álvarez, de 455 pies hacia el jardín derecho para abrir la sexta, fue su sexto en cinco juegos en Globe Life Field esta temporada y el 18vo en 35 partidos de temporada regular en su carrera en ese parque.

Houston empató el marcador 3-3 en la séptima con el jonrón de dos carreras del dominicano Yainer Díaz ante Chris Martin.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Fallo entre Santa Clara y Sancti Spíritus provoca cuarto apagón total en Cuba en vísperas del 11J

Lamine Yamal, de España, controla un balón en el duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo ante Bélgica, el viernes 10 de julio de 2026 en Inglewood, California (AP Foto/Andre Penner)

Lamine Yamal advierte que Francia debe temer a España en la esperada semifinal mundialista

Manuel Marrero confirma diálogo con EEUU avalado por Raúl Castro y Díaz-Canel en polémica por El Cangrejo

Manuel Marrero confirma diálogo con EEUU avalado por Raúl Castro y Díaz-Canel en polémica por El Cangrejo

Tres cubanos de Miami arrestados por intento de robo de cadena de $240.000 en club Pink Pony de Doral

Tres cubanos de Miami arrestados por intento de robo de cadena de $240.000 en club Pink Pony de Doral

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter