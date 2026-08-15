Langford pega jonrón de la ventaja de Rangers, que ganan 5-3 a Atléticos y cortan racha de 4 reveses

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Wyatt Langford, de los Rangers de Texas, recibe la felicitación de Corey Seager luego de batear un jonrón de dos carreras ante los Atléticos, el sábado 15 de agosto de 2026 (AP Foto/Sara Nevis) AP

Corey Seager, Nicky López y Jarred Kelenic impulsaron una carrera cada uno para posibilitar la 22da victoria de los Rangers con remontada incluida en la presente campaña.

Mackenzie Gore (7-9) lanzó 5 2/3 entradas. Permitió tres carreras con ocho hits.

Henry Bolte conectó un jonrón de tres carreras por los Atléticos en la segunda entrada. Al principio se marcó como foul, pero la revisión del video mostró que la pelota rozó la parte interior del poste.

López pegó un sencillo por el jardín central para la primera carrera de los Rangers en la quinta, y Seager añadió otro sencillo impulsor en la sexta. Langford disparó un batazo de 421 pies entre el jardín izquierdo y el central en el siguiente lanzamiento para darles a los Rangers una ventaja de una carrera.

Kelenic impulsó una más en la novena como emergente.

Tres relevistas se combinaron para 3 1/3 entradas sin permitir hits y Jacob Latz trabajó dos episodios para su 24to salvamento.

Por los A’s, Bolte se fue de 5-3 con su jonrón y un doble, el sexto juego de tres hits para el novato de 23 años. J.T. Ginn (8-7) permitió cuatro carreras con ocho hits y ponchó a siete en seis entradas. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP