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Langeliers corona 5to inning de 7 carreras y los Athletics vencen a los Angels

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Shea Langeliers coronó una remontada de siete carreras en la quinta entrada con el sexto sencillo consecutivo de los Atléticos, respaldando a J.T. Ginn en una victoria por 9-3 sobre los Angelinos la noche del viernes, después de que Los Ángeles despidiera al gerente general Perry Minasian.

Nick Kurtz (16), de los Atléticos, es recibido por sus compañeros de equipo tras anotar gracias a un sencillo de Shea Langeliers (23) durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 26 de junio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Caroline Brehman)
Nick Kurtz (16), de los Atléticos, es recibido por sus compañeros de equipo tras anotar gracias a un sencillo de Shea Langeliers (23) durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 26 de junio de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Caroline Brehman) AP

Ginn (6-4) permitió tres carreras y ocho hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas, para aportar un impulso muy necesario a un cuerpo de lanzadores que en junio registró los peores números de las Grandes Ligas, con una efectividad de 6,14 y 44 jonrones permitidos.

Los Angelinos, últimos en la clasificación, nombraron al exgerente general de los Cardinals John Mozeliak como gerente general interino y consultor de operaciones de béisbol.

El abridor de los Angelinos, Walbert Ureña (5-6), estuvo perfecto durante cuatro entradas, al iniciar el juego con 15 lanzamientos consecutivos en strike y necesitar apenas 36 pitcheos —31 strikes— para retirar a sus primeros 12 bateadores.

El sencillo productor de Donovan Walton había puesto a los Angels al frente en la cuarta.

Jo Adell conectó un jonrón de dos carreras en la quinta.

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