Lane Thomas conecta un jonrón de 3 carreras en la 10ma y los Reales vencen 11-9 a los Angelinos

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Lane Thomas, centro al frente, de los Reales de Kansas City, celebra con Elias Díaz después de dejar tendidos a los Angelinos de Los Ángeles con su jonrón en extra innings del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 25 de abril de 2026, en Kansas City, Misouri. (AP Foto/Colin E. Braley) AP

Fue el primer cuadrangular de Thomas en la temporada y el primer vuelacercas para dejar tendido al rival de su carrera.

Joey Lucchesi (0-1) cargó con la derrota, al enfrentar a cuatro bateadores en el episodio final. Lucas Erceg (2-1) se acreditó la victoria.

Los Angelinos tenían ventaja de 7-4 cuando el juego se retrasó en la parte baja de la séptima entrada por clima severo. Los Reales tenían a dos en base y ningún out, con Bobby Witt Jr. al bate. Se reanudó después de una hora y 29 minutos, y Kansas City sumó una carrera con un elevado de sacrificio al jardín central de Vinnie Pasquantino.

El venezolano Salvador Pérez remolcó otra carrera en la parte alta de la novena, y Jac Caglianone, quien ingresó al juego como suplente en la octava entrada, empató la pizarra con un jonrón de dos carreras y dos outs que cayó apenas por dentro del poste de foul del jardín derecho.

El campocorto de los Angelinos, Zach Neto, abrió el juego con un sencillo y anotó con un cuadrangular de dos carreras de Mike Trout. El jonrón colocó a Trout en el primer lugar en la historia de la franquicia con su 797mo extrabase de por vida.

Neto volvió a producir en la segunda con un doble impulsor, y Adam Frazier añadió otro en el episodio de cuatro carreras.

Los Reales se hicieron presentes en la pizarra en la quinta con un sencillo impulsor de Isaac Collins y el jonrón de dos carreras de Witt en la sexta. El abridor de los Angelinos, Reid Detmers, fue reemplazado después de otorgar base por bolas al siguiente bateador. Permitió cinco hits y tres carreras en cinco entradas y fracción. El abridor de los Reales, Seth Lugo, permitió 14 imparables y siete carreras en 6 1/3 entradas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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