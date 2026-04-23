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Lamine se pierde resto de la temporada del Barcelona, pero estará listo para el Mundial

BARCELONA (AP) — Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada del Barcelona, pero debería estar recuperado de una lesión en la pierna izquierda a tiempo para disputar el Mundial con España, informó el club el jueves.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal tras lesionarse en el partido contra Celta en la Liga de España, el miércoles 22 de abril de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)
El delantero del Barcelona Lamine Yamal tras lesionarse en el partido contra Celta en la Liga de España, el miércoles 22 de abril de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) AP

El Barcelona indicó que el atacante de 18 años se perderá los seis partidos que restan de La Liga para el líder, incluyendo el clásico contra el Real Madrid, al seguir un “tratamiento conservador” para recuperarse de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Lamine se lesionó el miércoles al convertir un penal en la victoria 1-0 sobre el Celta de Vigo.

El club añadió en un comunicado que sus médicos consideran que Lamine “está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial".

Se supone que Lamine debutará en un Mundial este verano. España debutará contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta.

Lamine se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo desde que debutó con el Barcelona con 15 años, un récord de precocidad. Fue uno de las figuras de la selección española que conquistó la Eurocopa en 2024 y es una de las principales razones por las que el equipo de Luis de la Fuente asoma entre los favoritos este verano, gracias a su regate, creatividad y capacidad tanto para marcar como para asistir a sus compañeros.

Se tiró al césped después de anotar el gol de la victoria ante el Celta a los 40 minutos e inmediatamente miró hacia el banquillo para señalar que estaba lesionado. Se dejó caer al suelo cuando sus compañeros llegaron para celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.

Yamal salió del campo por su propio pie tras ser atendido por los médicos. Habló brevemente con el técnico Hansi Flick en la banda antes de caminar solo hacia el túnel de vestuarios.

El Barcelona aventaja al Real Madrid por nueve puntos, con dos jornadas más antes de que se enfrenten en el Camp Nou el 10 de mayo.

Los azulgranas iniciarán el tramo final sin Lamine el sábado, cuando visite a Getafe. Flick podría reemplazar a Yamal por la banda derecha con el extremo Roony Bardghji o reconfigurar su línea de ataque y jugar con un mediocampista adicional.

Lamine lidera al Barça en goles (24) y asistencias (18) en todas las competiciones.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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