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Lamar Jackson queda descartado para el juego de los Ravens ante los Bengals

BALTIMORE (AP) — Los Ravens de Baltimore descartaron al quarterback estrella Lamar Jackson para el partido del domingo contra Cincinnati debido a una lesión en el tobillo.

Los Ravens tuvieron marca de 1-1 contra Atlanta y Cleveland sin Jackson. Esta semana pudo entrenar de manera limitada e incluso habló con los reporteros, pero Baltimore anunció el sábado que no jugaría contra los Bengals.

Eso deja a Tyler Huntley en posición de volver a ser el titular.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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