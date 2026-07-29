Lamar Jackson opina sobre ser 69no en el Top 100 de la NFL: "Es lo que hay"

Lamar Jackson, quarterback de los Ravens de Baltimore, habla en una conferencia de prensa el miércoles 29 de julio de 2026 en Owings Mills, Maryland (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

“Lo del 69”, comentó Jackson. “La clasificación, lo que sea. Lo vi. La gente me estaba etiquetando”.

Sin duda causó revuelo que Jackson apareciera en el 69no puesto de la lista Top 100 de la NFL. El quarterback, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso, tuvo una mala temporada el año pasado: se perdió cuatro partidos y se vio inseguro cuando sí jugó.

En el pasado se ha recuperado de lesiones, pero esa ubicación —definida por el voto de los jugadores— sugiere un escepticismo real sobre la capacidad de Jackson para recuperar el estatus de élite que tenía apenas hace un año.

Si hay un argumento en contra de un repunte de Jackson es que su increíble capacidad para eludir rivales no estuvo realmente a la vista durante la temporada pasada. Corrió para 349 yardas, el mínimo de su carrera, y fue capturado 36 veces —más que las 23 de 2024—.

No está claro cuánto de eso se debió a que no estaba completamente sano, pero a estas alturas le corresponde a Jackson demostrar que puede jugar de manera consistente a plena capacidad.

Aun así, no cumplirá 30 años sino hasta enero y está a sólo una temporada de distancia de un espectacular 2024 en el que lanzó 41 pases de touchdown y apenas cuatro intercepciones. Una encuesta de The Associated Press este mes ubicó a Jackson entre los cuatro mejores mariscales de campo.

“Siento que de alguna manera podría haberse vuelto más rápido”, señaló el safety Kyle Hamilton después de la práctica del miércoles. “No quiero hacerlo envejecer, pero el próximo año cumple cierta edad, y no lo parece. Dejaremos esa edad entre nosotros, qué edad va a tener, pero siento que se volvió más rápido”.

También hubo dudas sobre Jackson después de que se lesionó al final de las temporadas 2021 y 2022, pero ganó los honores de Jugador Más Valioso en 2023 y estuvo cerca de repetir en 2024. Cuando ha estado sano, ha sido extremadamente difícil de detener.

Sin embargo, este año hay un elemento adicional de incertidumbre. En 2023, Jackson acababa de firmar un nuevo contrato a largo plazo con Baltimore, así que al menos ese asunto ya estaba resuelto. Ahora sólo quedan dos temporadas en su acuerdo y, si 2026 se parece al año pasado, podría haber muchas especulaciones sobre su futuro con los Ravens.

Como de costumbre, Jackson no está interesado en hablar públicamente sobre sus negociaciones contractuales. Se mostró más dispuesto a comentar sobre su adaptación al nuevo entrenador Jesse Minter, quien asumió el cargo después de que John Harbaugh fue despedido.

Declan Doyle es el nuevo coordinador ofensivo de Jackson, en reemplazo de Todd Monken.

“‘Dec’ es como un mago. Está tratando de sacar lo mejor de todos nosotros. No sólo de los mariscales de campo, sino de cada aspecto de la ofensiva”, manifestó Jackson. “Incluso con la reunión y cómo está organizada, nos reta a llegar rápido a la línea de golpeo, ejecutar, desmenuzar la defensa y procesar todo rápido para que sea un proceso de eliminación cuando llegamos a la línea de golpeo”.

Jackson ganó su segundo galardón al Más Valioso en su primera temporada bajo Monken, así que ha demostrado que puede asimilar un nuevo sistema con rapidez. La pregunta es si físicamente sigue siendo el mismo jugador que ha sido durante la mayor parte de su carrera. Jackson confía en que su mejor fútbol americano aún está por delante.

“Cada año que pasa te haces mayor, tu mente se vuelve más aguda. Todo se va volviendo aún más lento”, afirmó. “Ya has visto cualquier cosa y todo lo que una defensa puede lanzarte. Lo único diferente ahora es la nueva ofensiva. Así que, una vez que la domine por completo, siento que no hay margen de error con nosotros. Seguiremos acumulando”.

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FUENTE: AP