Ladrones armados huyen de joyería en París en motocicletas

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No hubo heridos.

El robo ocurrió alrededor de las 11:15 a.m. en el céntrico 2.º distrito de la ciudad, indicó la policía en un comunicado a The Associated Press.

Los asaltantes esgrimieron armas, pero no las utilizaron, señaló la policía.

Las autoridades estaban desplegando recursos considerables para dar con los responsables y hay agentes inspeccionando el local.

La policía no identificó la tienda, no precisó cuántos ladrones participaron ni ofreció detalles sobre lo robado o su valor.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP