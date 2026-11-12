Ladrones armados huyen de joyería en París en motocicletas

No hubo heridos.
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PARÍS (AP) — Ladrones armados asaltaron una joyería en la capital francesa antes de huir en motocicletas, informó la policía el jueves.
No hubo heridos.
El robo ocurrió alrededor de las 11:15 a.m. en el céntrico 2.º distrito de la ciudad, indicó la policía en un comunicado a The Associated Press.
Los asaltantes esgrimieron armas, pero no las utilizaron, señaló la policía.
Las autoridades estaban desplegando recursos considerables para dar con los responsables y hay agentes inspeccionando el local.
La policía no identificó la tienda, no precisó cuántos ladrones participaron ni ofreció detalles sobre lo robado o su valor.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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