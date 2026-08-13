La visión de Kirk Cousins sobre mentoría difiere de la de Joe Montana y Brett Favre

Los quarterbacks de los Raiders de Las Vegas, Fernando Mendoza (15) y Kirk Cousins (8), participan durante una práctica de fútbol americano de la NFL el martes 11 de agosto de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/David Becker) AP

Cousins comentó en el pódcast “On Football” de AP: “Por un lado, sin duda estoy contento de ser un recurso, y él aprenderá — todos aprenderemos mucho unos de otros en la sala de mariscales de campo. Siempre he dicho que la sala de mariscales de campo es como una fuerza de trabajo conjunta, donde todos nos damos retroalimentación, compartimos ideas, hacemos preguntas, queremos tomarle el pulso a la sala.

“‘¿Qué piensas aquí? ¿Qué deberíamos hacer diferente, o qué estamos haciendo bien?’ Así que siempre hay un buen diálogo. Sabes, no me gustaría enfatizar demasiado lo de la mentoría en el sentido de que haga parecer que yo sé muchísimo y él no, cuando creo que, en realidad, todos tenemos algo que aportar, todos podemos ayudarnos mutuamente, y así es como funcionan las buenas salas de mariscales de campo”.

Los Raiders seleccionaron a Mendoza con la primera elección global después de que el ganador del Trofeo Heisman guiara a Indiana a su primer campeonato nacional. Cousins conocía el plan antes de firmar con Las Vegas en marzo, al reunirse con el nuevo entrenador Klint Kubiak. Ambos estuvieron juntos en Minnesota cuando Kubiak era asistente.

“Creo que ayuda a arrancar con el pie derecho y tener una historia compartida. Creo que cada vez que tienes continuidad o una historia compartida con entrenadores o jugadores, simplemente te ayuda a avanzar más rápido y a haber construido cierta confianza. Y entonces creo que eso es positivo. Pero, ya sabes, en la NFL de hoy, eso es más un lujo que algo común. Parece que hay tanta rotación y tanto cambio que tienes que ser capaz de apretar el botón de reinicio cada primavera. Y eso también es parte de esto”, señaló Cousins.

Cousins, que comenzó su carrera con Washington en 2012, está en su tercer equipo en cuatro años. Pasó seis años con los Vikings y los últimos dos en Atlanta antes de ir a Las Vegas.

Si los Raiders empiezan lento o él tiene dificultades al inicio, serán fuertes los llamados para que el equipo ponga a Mendoza como titular. Cousins ha jugado el tiempo suficiente como para saber cómo aislarse del ruido.

“Bueno, simplemente sales a jugar fútbol americano. Te aíslas un poco”, explicó. “Desde luego escuchas las voces que importan: tus entrenadores, tus compañeros. Cuando ellos te están diciendo algo, entonces eso es lo que hacemos. Pero no creo que necesites escuchar voces externas. Y luego simplemente haces tu trabajo de la manera en que he sabido hacerlo durante 15 años. Haces lo mejor que puedes. Y después, dejas que los resultados vayan a donde vayan.

“Creo que cuando te mantienes enfocado, te mantienes en lo tuyo, te pones anteojeras. Creo que ahí es cuando juego mejor. Y ese es el proceso que he aplicado en cada situación en la que he estado, en cada equipo, en cada temporada, sin importar lo que trajera el recorrido de esa temporada: mantienes una perspectiva similar, sigues siendo constante, y eso es lo que haremos otra vez este año”.

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FUENTE: AP