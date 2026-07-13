La velocidad del pitcheo se dispara: la MLB apunta a un 6to récord seguido

“Ves un juego de Triple-A y casi todos los que salen del bullpen, sean zurdos o derechos, están lanzando a más de 95”, comentó el mánager de los Medias Rojas de Boston. “Antes, conseguías una ventaja, llegabas a la parte baja de un bullpen y veías a algunos tipos salir lanzando a 88”.

De cara a la pausa del Juego de Estrellas, la velocidad va camino de establecer un récord por sexta temporada consecutiva.

Las rectas de cuatro costuras promediaron 94,7 millas por hora (mph) hasta el sábado, por encima de las 94,5 mph del año pasado, las 93,7 mph de 2021 y las 91,9 mph de cuando Major League Baseball empezó a registrar esos datos por primera vez en 2008. El promedio fue de 94,4 mph en la primera mitad de 2025, y la cifra final de este año podría subir un poco más.

“Definitivamente esperas que cualquiera de quien nunca has oído hablar lance a más de 95”, señaló Marcus Semien, de los Mets de Nueva York, tres veces All-Star que debutó en las Grandes Ligas en 2013, cuando las rectas de cuatro costuras promediaban 92,7 mph. “Antes sabías quiénes eran los tipos que lanzaban a 98. Ahora, simplemente esperas que este nuevo tipo probablemente esté lanzando a 98. Así que eso muestra cómo se ha entrenado todo el mundo”.

Las expectativas han cambiado. En “Proof”, de David Auburn, que ganó el Premio Pulitzer de Drama en 2001, se describe un trabajo de investigación matemática como “depurado: sin movimientos desperdiciados, como una recta de 95 millas por hora. Es simplemente... elegante”.

Los lanzadores derechos promedian 95,2 mph en 2026, frente a 95,0 mph el año pasado. Los relevistas derechos promedian 95,6 mph.

El promedio en Triple-A de 93,6 mph ha subido desde 92,7 mph cuando comenzó el registro en ese nivel en 2022.

“La gente está aprendiendo mucho mejor la biomecánica del cuerpo y es más fácil entender por qué la gente lanza tan duro”, manifestó el lanzador de los Atléticos Hogan Harris, cuyo promedio de recta de cuatro costuras aumentó de 92,6 mph como novato en 2023 a 95,0 mph este año. “Ahora hay muchísimos chicos jóvenes lanzando duro y luego ves a gente mucho más joven en las Grandes Ligas, así que mi idea es que ven a un tipo que lanza a 100 cuando tiene 22 y, bueno, no va a lanzar a 100 cuando tenga 30, así que entremos ahora”.

Seis lanzadores están en 100 mph de promedio en velocidad de recta de cuatro costuras, encabezados por un par de relevistas: Mason Miller, de los Atléticos (101,3 mph), y el venezolano Edgardo Henríquez, de los Dodgers de Los Ángeles (100,6 mph).

Jacob Misiorowski, abridor de Milwaukee de 24 años, promedia 100,5 mph, por encima de las 99,3 mph como novato el año pasado. Ha lanzado un máximo en Grandes Ligas de 670 pitcheos a 100 mph o más. Los Cervceros se saltaron su apertura el domingo debido a fatiga en el brazo.

“Creo que siempre ha estado ahí”, dijo Misiorowski. “Subir ese siguiente escalón fue realmente genial, así que creo que estoy contento donde estoy y creo que se siente libre y fácil”.

A medida que aumenta la velocidad, también lo hace la mezcla de lanzamientos entre tipos de rectas.

Las rectas de cuatro costuras representan el 30,4% de los lanzamientos esta temporada, por debajo del 31,8% del año pasado y del 35,8% en 2019.

Las sinkers aumentaron del 15,5% del año pasado al 16,6% y las cutters del 7,5% al 7,8%. Los lanzamientos de menor velocidad subieron del 13,6% al 14,3%.

“Es exponencialmente más difícil batear y yo bateé .200 en mi carrera, así que eso debería mostrarte qué tan bien me iría en el juego de hoy. Lo que creo que me impacta cuando veo partidos es que ya no es solo una recta”, expresó el mánager interino de los Mets de Nueva York, Andy Green, cuya última temporada en Grandes Ligas con tiempo de juego considerable fue en 2006. “Es fácil para los que jugamos hace un par de décadas desacreditar a los jugadores ofensivos porque no batean, desde la perspectiva del promedio, lo que antes se bateaba, pero hay muchísimo con lo que lidiar, muchísima información, muchísima conciencia de qué bateador maneja qué forma de recta. El juego se ha vuelto más difícil, no hay duda”.

Los bateadores de Grandes Ligas están bateando para .244, apenas por debajo del .245 del año pasado y por encima del .243 de 2024.

“Al final del día, nosotros como bateadores tenemos que encontrar un buen lanzamiento para batear y darle un buen swing”, dijo la estrella de los Cachorros de Chicago, Alex Bregman.

Lanzar duro se ha convertido en parte del desarrollo de los jugadores jóvenes, según el cerrador de San Diego Mason Miller, quien lidera a todos los lanzadores con un promedio de 101,3 mph en su recta de cuatro costuras.

“Ha sido como esa trayectoria”, afirmó. “Pero es difícil tener éxito durante mucho tiempo y mantenerse sano durante mucho tiempo haciéndolo”.

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Los redactores de béisbol de AP Jay Cohen y Janie McCauley contribuyeron a este reportaje.

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FUENTE: AP