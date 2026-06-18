La Unión Europea busca discretamente reabrir comunicación con Rusia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio del 2026. (AP foto/Vadim Ghirda) AP

La noticia se conoció mientras Ucrania lanzaba uno de sus mayores ataques con drones desde la invasión rusa, indicaron funcionarios rusos el jueves. Una importante refinería de petróleo de Moscú fue alcanzada por segunda vez en una semana y se interrumpieron vuelos comerciales en aeropuertos de Moscú.

Con el conflicto como telón de fondo, y pese a las reservas de algunos líderes europeos, la UE ha estado buscando discretamente reabrir las comunicaciones con Moscú, incluso mientras redobla su apoyo a Kiev. El presidente ruso Vladímir Putin, por su parte, ha intentado dejar fuera a Europa y a Kiev y negociar el futuro de Ucrania con Washington.

“En las últimas semanas se realizaron contactos breves a nivel diplomático para abrir canales de comunicación, pero no se discutió nada de fondo”, declaró un funcionario de la UE con conocimiento del acercamiento, bajo condición de anonimato para hablar de esta medida delicada. Un segundo funcionario, que también habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios sobre el asunto, confirmó que el acercamiento a Rusia está en marcha, pero declinó hacer más comentarios.

“En cualquier escenario futuro, la UE tiene intereses específicos que deberán ser defendidos; por lo tanto, es importante tener establecidos canales diplomáticos con Rusia. La UE no es mediadora. Apoya a Ucrania en sus esfuerzos por lograr una paz justa y duradera”, añadió el primer funcionario.

El Kremlin no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Putin ha dicho repetidamente que Europa no puede desempeñar ningún tipo de papel de mediación para resolver el conflicto, pero no ha descartado hablar con la UE.

“Nunca nos hemos negado a mantener contactos con representantes de la Unión Europea en ningún formato", sostuvo el gobernante ruso hace unos días. "No estamos rechazando los contactos. Si quieren hablar, saben cómo comunicarse con nosotros. Pueden levantar el teléfono y llamar. Si quieren venir, son bienvenidos. No es Rusia la que se niega a dialogar”.

Según los funcionarios, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, “ha estado coordinando estrechamente con los líderes europeos sobre un posible acercamiento con Rusia y los asuntos que se discutirán cuando llegue el momento adecuado”.

La información sobre estos movimientos se conoció mientras los líderes de la UE se reunían en Bruselas para su cumbre de verano, en la que Ucrania ocupará un lugar destacado en la agenda. El presidente Volodímir Zelenskyy tiene previsto dirigirse a los 27 líderes, que buscan estrechar lazos con Kiev.

Los líderes de países de la UE en los Bálticos expresaron escepticismo sobre la iniciativa.

“Tiene que haber alguien del otro lado dispuesto a la paz”, declaró el nuevo primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs. De lo contrario, “no tiene sentido el contacto”.

El primer ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, indicó que si Europa quiere tener voz en el futuro de Ucrania, “en algún momento, sí, necesitamos sentarnos a la mesa”.

Los líderes de la UE instaron abrumadoramente a apoyar a Ucrania al llegar a la cumbre. El lunes, Ucrania abrió oficialmente las negociaciones para unirse a la UE, poniendo en marcha un proceso que exigirá que su gobierno se comprometa a años de reformas políticas, incluso mientras combate la invasión rusa.

El acercamiento de la UE a Rusia también sigue de cerca la reunión de esta semana de las siete principales naciones industrializadas del mundo en la ciudad balneario francesa de Evian-Les-Bains, donde los europeos lograron que Trump se sumara a los líderes del G7 para ofrecer un “apoyo inquebrantable a Ucrania”.

Zelenskyy dijo que su país obtuvo compromisos clave de apoyo adicional por parte de líderes mundiales que asistieron a la cumbre del G7 en Francia, incluidos los de Estados Unidos.

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Corder reportó desde La Haya, Holanda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP