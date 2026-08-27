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La UEFA prepara denuncia penal en Suiza contra Infantino por venta del Mundial

MÓNACO (AP) — La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA Gianni Infantino ante tribunales suizos por una posible mala gestión financiera relacionada con su fallido plan de vender a inversores privados las ganancias futuras de la Copa del Mundo.

ARCHIVO - El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante una rueda de prensa en la Copa del Mundo, el viernes 16 de diciembre de 2022, en Doha, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)
ARCHIVO - El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante una rueda de prensa en la Copa del Mundo, el viernes 16 de diciembre de 2022, en Doha, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner) AP

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FUENTE: AP

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