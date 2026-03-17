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La UE ofrece a Ucrania pagar reparación de un oleoducto clave para Hungría

BRUSELAS (AP) — Altos funcionarios de la Unión Europea manifestaron el martes que han ofrecido pagar a Ucrania para reparar un oleoducto dañado destinado a transportar crudo a Hungría, en un intento por persuadir a Budapest de que levante su veto a un enorme paquete de ayuda para el país devastado por la guerra.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, habla durante un mitin de campaña en Kaposvár, el lunes 16 de marzo de 2026 antes de las elecciones parlamentarias del 12 de abril. (Foto AP/Denes Erdos)
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, habla durante un mitin de campaña en Kaposvár, el lunes 16 de marzo de 2026 antes de las elecciones parlamentarias del 12 de abril. (Foto AP/Denes Erdos) AP

Ucrania y Hungría han estado enfrascadas en una disputa cada vez más intensa desde que en enero se detuvieron los envíos de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia debido a daños en el oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano. Kiev atribuye los daños a ataques con drones rusos.

El primer ministro de Hungría, el nacionalista Viktor Orbán, acusa al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de retrasar deliberadamente los suministros de petróleo, lo que Zelenskyy niega. En represalia, Orbán ha vetado un importante préstamo de la UE de 90.000 millones de euros (106.000 millones de dólares) para cubrir las necesidades militares y económicas de Ucrania durante dos años. Hungría también está bloqueando una nueva ronda de sanciones de la UE contra Rusia.

Los líderes de la UE señalaron en un comunicado el martes que el bloque “ha ofrecido a Ucrania apoyo técnico y financiación” para arreglar el oleoducto.

“Los ucranianos han acogido y aceptado esta oferta. Los expertos europeos están disponibles de inmediato”, señalaron el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Zelenskyy se opone rotundamente a permitir que la energía rusa transite por Ucrania. Los ingresos energéticos han alimentado la guerra de cuatro años que lanzó el presidente Vladímir Putin.

Pero Zelenskyy escribió el martes que Ucrania está “realizando todos los esfuerzos posibles para reparar los daños y restablecer las operaciones”.

Costa y Von der Leyen escribieron a Zelenskyy el lunes que esperan que la oferta de la UE de financiación y ayuda técnica “pueda allanar el camino para superar el bloqueo actual y garantizar la rápida reparación del oleoducto”.

Los líderes de la UE han arremetido contra Orbán por haber aceptado el préstamo a Ucrania en una cumbre en diciembre y luego retractarse de ese acuerdo.

Lo acusan de socavar el principio fundamental de la UE de la “cooperación sincera” entre los 27 países miembros.

Ucrania está desesperada por conseguir dinero y Zelenskyy dijo que es importante que su país reciba al menos un primer tramo de financiación el próximo mes.

Orbán, que va rezagado en las encuestas de opinión de cara a las elecciones del próximo mes, se ha apoyado en una campaña electoral que presenta a Zelenskyy como una amenaza existencial para Hungría.

Asegura que el líder ucraniano, junto con Von der Leyen, buscan arrastrar a Hungría a la guerra, y sostiene que su reelección es la única garantía de la paz y la seguridad de Hungría.

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Justin Spike en Budapest contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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