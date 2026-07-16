La UE obliga a Google a compartir datos de búsqueda y abrir Android a rivales

El logo de Google en un edificio en Nueva York el 27 de octubre del 2025. (AP foto/Gene J. Puskar) AP

En el más reciente intento por frenar el profundo control que los gigantes tecnológicos ejercen sobre la economía digital, la UE indicó que respaldará la innovación y la diversidad en el sector al permitir un acceso justo a funciones de IA en dispositivos Android y en motores de búsqueda.

“Gracias a estas medidas, esperamos ver alternativas emergentes a la Búsqueda de Google y a los servicios de IA de Google, como Gemini, y que los usuarios en la UE puedan disfrutar de una mayor variedad de servicios”, declaró Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea encargada de tecnología.

Las recientes normas de la UE le han dado al bloque de 27 países una posición de liderazgo mundial para controlar el poder de colosos tecnológicos o “guardianes de acceso” como TikTok, que en gran medida tienen su base en China y en Estados Unidos.

Recientemente, Bruselas ha impulsado iniciativas para garantizar que Google dé acceso a Gemini a empresas rivales de IA y a motores de búsqueda; ha obligado a Apple a añadir funciones de interoperabilidad a sus dispositivos para conectarlos con productos que no son de Apple; y ha exigido a Meta desmantelar funciones adictivas como los feeds infinitos.

Kent Walker, presidente de asuntos globales tanto de Google como de su empresa matriz Alphabet, señaló que las nuevas normas podrían resultar contraproducentes al eliminar salvaguardas que la compañía había creado para proteger la privacidad de los usuarios, como la revisión de asistentes de IA de terceros.

“Las búsquedas privadas de los europeos quedarían expuestas a empresas desconocidas, sin una anonimización adecuada de los datos y sin conocimiento ni consentimiento del usuario. Esto debilitaría la privacidad de los ciudadanos, pondría en riesgo secretos comerciales empresariales y pondría en peligro la seguridad nacional”, indicó Walker en un comunicado.

Al emitir las nuevas normas, la comisión indicó que determinó que los agentes de IA que no son de Google no podían funcionar en teléfonos Android al mismo nivel que Gemini de Google.

Ahora Google debe permitir la activación por voz de estos agentes alternativos y posibilitar que ejecuten tareas en segundo plano, como reservar restaurantes mediante aplicaciones de terceros.

Para enero de 2027, Google también debe comenzar a compartir datos de búsqueda anonimizados con algunos rivales. La comisión indicó que la medida busca nivelar el terreno de juego, ya que Google controla un enorme acervo de datos de usuarios que ningún competidor puede igualar.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP