La tasa hipotecaria fija a 30 años en EEUU sube a 6,55%, su nivel más alto en casi un año

La tasa hipotecaria referencial a tasa fija a 30 años aumentó a 6,55% frente al 6,49% de la semana pasada, informó el comprador de hipotecas Freddie Mac el jueves. La tasa promedio era de 6,75% hace un año.

Las tasas hipotecarias más elevadas pueden sumar cientos de dólares al mes para los prestatarios, limitando el poder de compra en un momento en que los problemas de asequibilidad siguen dejando al margen a muchas personas que aspiran a adquirir una vivienda.

Son varios los factores que influyen sobre las tasas hipotecarias, desde las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas en el mercado de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

Las tasas han estado subiendo en buena medida este año, mientras la guerra con Irán ha disparado los precios del crudo, avivando las expectativas de una mayor inflación. Eso ha provocado un aumento en el rendimiento de los bonos a largo plazo en comparación con donde se encontraban antes del inicio del conflicto, lo que ha hecho que las tasas hipotecarias tiendan al alza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ubicaba el jueves en 4,57%, frente al 4,54% de hace una semana. Antes del inicio de la guerra era de apenas 3,97% a finales de febrero.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años ahora es la más alta desde el 28 de agosto, cuando alcanzó un 6,56%. Tan sólo a finales de febrero, la tasa promedio se ubicó por debajo del 6% por primera vez desde finales de 2022.

Los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, que suelen buscar los prestatarios que refinancian un préstamo hipotecario, también subieron esta semana a 5,93% desde el 5,82% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,92%, indicó Freddie Mac.

Un informe dado a conocer esta semana reveló que los precios que pagaron los consumidores en gasolina, ropa y otros bienes se moderaron el mes pasado, lo que podría ayudar a aliviar la presión sobre la Reserva Federal, que sopesa la posibilidad de aumentar las tasas de interés.

El banco central no fija las tasas hipotecarias, pero los inversionistas de bonos siguen de cerca sus decisiones de aumentar o reducir su tasa de interés a corto plazo y, en última instancia, pueden afectar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

Esa lectura de inflación más moderada “es un paso en la dirección correcta, pero hasta que las tasas hipotecarias realmente sigan el mismo camino, los compradores seguirán sintiendo el apretón de unos costos de endeudamiento obstinadamente altos incluso mientras otras condiciones mejoran”, manifestó Hannah Jones, economista sénior de Realtor.com.

Aunque la tasa hipotecaria promedio a largo plazo sigue siendo más baja que a esta altura del año pasado, su trayectoria ascendente ha pesado sobre la venta de viviendas este año.

Y el recuento mensual más reciente de transacciones de compra de viviendas en preventa apunta a una posible desaceleración en las ventas este verano.

Las ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos cayeron un 5,4% en junio respecto del mes anterior y bajaron 0,3% frente a junio del año pasado, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Por lo general, hay un desfase de uno o dos meses entre la firma de un contrato y el momento en que se finaliza la venta, lo que convierte a las ventas pendientes de viviendas en un indicador de corto plazo para el mercado inmobiliario.

Los datos sobre solicitudes de hipotecas también señalan que la tendencia al alza de las tasas hipotecarias ha dado a algunos posibles compradores de vivienda motivos para hacer una pausa.

Las solicitudes de hipotecas, que incluyen préstamos para comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca existente, cayeron 2,7% la semana pasada respecto de la semana anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. El retroceso se debió principalmente a una caída de 7% en las solicitudes para comprar una vivienda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP