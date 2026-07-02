La tarjeta roja a Balogun provoca problemas y críticas en el Mundial

El árbitro brasileño Raphael Claus expulsa al delantero estadounidense Folarin Balogun (derecha) durante el partido de 16vos de final del Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Mientras Estados Unidos celebraba la victoria por 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina, hinchas y jugadores quedaron enojados y frustrados por una tarjeta roja en el segundo tiempo que expulsó al delantero Falorin Balogun . Se perderá el partido de octavos de final contra Bélgica el lunes.

La sanción, decretada después de que el árbitro viera una repetición en video, encendió el debate sobre si fue demasiado severa y sobre si otros jugadores, en especial el argentino Lionel Messi, han evitado injustamente un castigo similar.

Las tarjetas rojas son la forma más grave de castigo en el bolsillo de un árbitro. Una tarjeta roja hace más que simplemente sacar a un jugador del partido. También significa que el equipo no puede reemplazarlo y debe jugar con un hombre menos. El jugador expulsado también queda suspendido para el siguiente encuentro —y a veces por más tiempo, según la infracción.

El sistema disciplinario de tarjetas rojas y amarillas fue creado después del Mundial de 1966 por el exárbitro Ken Aston, quien ideó el nivel de disciplina codificado por colores mientras estaba detenido en un semáforo.

“Mientras conducía por la calle Kensington de Londres, el semáforo se puso en rojo y pensé: ‘amarillo, puedes aún pasar, rojo, alto, fuera de la cancha’”, explicó Aston, quien murió en 2001.

En el fragor del juego, mucho queda a discreción del árbitro. El jugador que recibe una segunda tarjeta amarilla durante un partido es expulsado automáticamente con una tarjeta roja. Las rojas directas suelen derivarse de infracciones más graves, como entradas peligrosas y juego violento.

Según las reglas de la FIFA, “cualquier jugador que se lance sobre un adversario al disputar el balón de frente, de lado o por detrás usando una o ambas piernas, con fuerza excesiva o poniendo en peligro la seguridad de un adversario, es culpable de juego brusco grave”.

La tarjeta roja a Balogun desató un debate sobre si la falta debía considerarse intencional o simplemente una entrada fuerte que habría justificado una advertencia con tarjeta amarilla.

“Nunca fue intencional. Si la intención es lastimar al rival, pues lo entiendo, pero nunca fue eso", dijo Mauricio Pochettino, el seleccionador argentino de Estados Unidos. "Fue una acción normal en el fútbol: estás peleando por el balón y tus pies caen”.

El uso de la revisión en video

El árbitro enfrenta el desafío de observar toda la acción todo el tiempo. En un forcejeo, algo puede pasarse por alto. La FIFA introdujo el uso del VAR en el Mundial de 2018.

En el caso de Balogun, el árbitro brasileño Raphael Claus no señaló inicialmente ninguna tarjeta. Pero una orden de los oficiales del VAR para revisar la repetición en cámara lenta derivó en la tarjeta roja.

Eso abrió otro debate: si la jugada se veía peor y más intencional en cámara lenta.

El retirado delantero francés Thierry Henry, ahora analista en estudio del Mundial para Fox Sports, criticó la tarjeta roja.

“Hay que tener algo de sentido común. ¿Dónde se supone que el jugador debe poner el pie en esa situación?”, se preguntó.

No se puede apelar. Balogun tendrá que purgar un partido

Tal como están las cosas, Balogun se perderá el próximo partido, pero podría regresar para los cuartos de final si Estados Unidos vence a Bélgica.

No hay apelación por una suspensión de tarjeta roja a menos que la FIFA imponga un castigo de más de un partido. La FIFA podría aumentar la sanción si considera que la entrada merece un castigo más duro.

El astro portugués Cristiano Ronaldo evitó perderse partidos en el Mundial tras ser expulsado en las eliminatorias. En su lugar, la FIFA determinó que dos partidos de una sanción de tres encuentros quedarían aplazados durante un período “probatorio” de un año. Cristiano solo se perdió una victoria por 9-1 sobre Armenia.

¿Las estrellas reciben trato favorable?

Los críticos vienen planteando esta pregunta desde el inicio del torneo, ya que algunos de los principales jugadores se han visto involucrados en jugadas cuestionables, en especial Messi.

En el primer partido de Argentina, una entrada de Messi por detrás con los tacos por delante alcanzó en la pantorrilla y el tendón de Aquiles al defensor argelino Aissa Mandi. Dejó a Mandi revolcándose en el suelo y sujetándose la pierna.

Messi levantó de inmediato los brazos como si no hubiera querido golpear la pierna de Mandi. A Argelia le concedieron un tiro libre, pero la máxima estrella del torneo no fue amonestada, siguió en el partido y terminó con un triplete.

Los clips de video de la falta de Messi empezaron a circular por las redes sociales al día siguiente, y volvieron a encenderse tras la tarjeta roja a Balogun.

El defensor estadounidense Weston McKennie calificó de “decepcionante” la tarjeta roja contra Balogun. Balogun es el máximo goleador de Estados Unidos con tres tantos.

“Creo que ha habido muchas otras jugadas como esa a lo largo del torneo sobre otros jugadores en las que no se mostró ninguna tarjeta”, comentó McKennie.

Bienvenidos a la controversia del Mundial

Los estadounidenses no son los primeros en protestar a gritos por una tarjeta roja y no serán los últimos. Las quejas llegan tanto por expulsiones como por acciones no sancionadas.

En 1998, el inglés David Beckham fue expulsado en el segundo tiempo de un partido de octavos de final contra Argentina por propinarle una zancandilla a Diego Simeone en represalia. En 2006, el inglés Wayne Rooney fue expulsado en una derrota de cuartos de final ante Portugal después de pisar en la ingle al defensor portugués Ricardo Carvalho, que estaba tendido en el suelo.

La tarjeta roja más famosa de un Mundial sacó a la leyenda francesa Zinedine Zidane de la final de 2006 después de que le diera un cabezazo al italiano Marco Materazzi. Italia ganaría en la tanda de penales.

La omisión más famosa ocurrió en la final de 2010, cuando el neerlandés Nigel de Jong no fue expulsado por una patada con los tacos por delante en el pecho del español Xabi Alonso en el primer tiempo. España ganaría en la prórroga.

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El redactor deportivo de AP Josh Dubow contribuyó.

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FUENTE: AP