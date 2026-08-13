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La sequía es tan grave en Italia que dejó al descubierto antiguo puente hundido en río

ROMA (AP) — Los restos de un antiguo puente han emergido en el río Tíber de Roma, después de que semanas con prácticamente nada de lluvia provocaran una fuerte caída del nivel del agua.

Las ruinas del antiguo Puente de Nerón en el Río Tíber en Roma, el 13 de agosto del 2026. (AP foto/Gregorio Borgia)
Las ruinas del antiguo Puente de Nerón en el Río Tíber en Roma, el 13 de agosto del 2026. (AP foto/Gregorio Borgia) AP

El puente —conocido como el Puente de Nerón, llamado así por el antiguo emperador romano— conectaba en su día el centro de Roma con la orilla derecha del Tíber.

“Nerón es la persona más famosa vinculada a esta zona, porque precisamente en el circo de Nerón, donde ahora se encuentra el Vaticano, el apóstol Pedro fue martirizado”, explicó la arqueóloga Antonella Bonini, de la superintendencia de patrimonio cultural de Roma.

Sin embargo, añadió que los estudiosos consideran que el puente es más antiguo (que la época de Nerón) y que fue construido por Calígula, tío de Nerón, y precisó que ya existía en el año 39 d.C.

El caudal del Tíber ha caído por debajo de los 80 metros cúbicos (2.825 pies cúbicos) por segundo, aproximadamente la mitad del promedio histórico para el mes de julio, según Giovanni Giganti, coordinador del centro de gestión del agua del servicio de protección civil de Roma.

“Nos enfrentamos a una gran crisis hídrica. Y es una crisis que también se debe al hecho de que este invierno sí tuvimos precipitaciones bastante abundantes, pero luego los periodos secos... fueron bastante largos”, sostuvo Giganti.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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