La salida de las últimas tropas de EEUU de Irak eleva los temores kurdos y las milicias celebran

Un manifestante sostiene un retrato del principal clérigo chií, el gran ayatolá Ali al-Sistani, durante una protesta contra la suspensión de los vuelos entre Irak e Irán, en el exterior del Aeropuerto Internacional Najaf, en Najaf, Irak, el 28 de septiembre de 2026. (AP Foto/Anmar Khalil) AP

Las tropas estadounidenses invadieron Irak en 2003 para derrocar a Saddam Hussein. Se retiraron en 2011, pero tres años después, las autoridades iraquíes invitaron a una misión más pequeña encabezada por el Pentágono para combatir al grupo extremista Estado Islámico, que había arrasado el país, apoderándose de grandes extensiones de territorio.

Con el grupo extremista reducido a células durmientes dispersas, Washington y Bagdad acordaron en 2024 poner fin gradualmente a la misión.

Las tropas de Estados Unidos se retiraron de las bases en la mayoría de las zonas de Irak el año pasado, pero mantenían una pequeña presencia de cientos de efectivos en la región kurda semiautónoma del norte. Esas bases han sido atacadas con regularidad desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero. Milicias iraquíes respaldadas por Teherán también se han coordinado con los rebeldes hutíes de Yemen para atacar a Arabia Saudí.

Inicialmente, el gobierno iraquí vinculó el plazo del 30 de septiembre para la retirada de Estados Unidos al desarme, para esa fecha, de los grupos armados no estatales.

Aunque un puñado de milicias con poca influencia ha aceptado entregar las armas, grupos poderosos cercanos a Irán rechazaron esa posibilidad o fijaron condiciones de desarme que es poco probable que el gobierno pueda cumplir.

Desde entonces, el primer ministro Ali al-Zaidi se ha retractado del plazo. En declaraciones a The New York Times a principios de mes, afirmó que la fecha límite para que las milicias depongan las armas se ha pospuesto hasta junio de 2027.

Es posible que los efectos de la retirada de Estados Unidos no sean visibles de inmediato, sobre todo porque su presencia militar ya se había reducido. Pero autoridades de la región kurda iraquí han manifestado inquietud por su salida y, especialmente, por la retirada de los sistemas estadounidenses de defensa aérea.

El Ministerio de Peshmerga del gobierno regional kurdo indicó que la región kurda enfrentó más de 1.000 ataques con drones y misiles balísticos durante el reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán.

“El retiro de Estados Unidos de la región del Kurdistán en estas complejas circunstancias regionales, sin la provisión de un sistema de defensa, es motivo de preocupación”, afirmó el comunicado.

Los grupos aliados de Irán en Irak, por su parte, han celebrado la retirada de Estados Unidos.

“La expulsión de las fuerzas de ocupación, derrotadas, del territorio iraquí es el comienzo de la plena soberanía”, dijo en un comunicado Abu Mujahid al-Assaf, un responsable de seguridad de la poderosa milicia Kataib Hezbollah.

Añadió una advertencia a al-Zaidi y a su gobierno para que no ejecuten planes estadounidenses, y amenazó con que “cualquier gobierno que no trabaje en beneficio del pueblo será derrocado por todos los medios”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP