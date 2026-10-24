La Roma frena al Napoli con empate dramático. Dortmund vence al Frankfurt

Benoît Badiashile del Napoli pelea por el balón con Matías Soulé en la Roma en el encuentro de la Serie A el sábado 24 de octubre del 2026. (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP) AP

El Borussia Dortmund venció a Eintracht Frankfurt 1-0 para colocarse líder de la Bundesliga, antes del duelo del próxima fin de semana ante el Bayern Múnich.

El Napoli parecía encaminarse a la victoria ante la Roma tras una espectacular chilena de Frank Anguissa y un cabezazo de Scott McTominay.

Pero Matías Soulé y Leonardo Balerdi igualaron para Roma. Napoli se puso de nuevo por delante a los 83 minutos gracias a un segundo tanto de McTominay, quien también anotó dos veces en la victoria 4-3 del martes sobre Bodø/Glimt en la Liga de Campeones.

Sin embargo, Balerdi marcó de cabeza el empate seis minutos después. Instantes más tarde, el entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, fue expulsado por protestar y lanzó su chaqueta mientras se marchaba furioso.

La Roma se colocó a un punto de los líderes de la Serie A, Inter de Milán y la Lazio, que juega más tarde contra el Parma, mientras que Inter recibe el domingo a la Fiorentina.

Antes, Como dio continuidad a su goleada 4-1 sobre Manchester United en la Liga de Campeones con una cómoda victoria 2-0 sobre Sassuolo gracias a un doblete de Tasos Douvikas. Bologna superó 2-0 al Cagliari.

Füllkrug amplía su cuenta como máximo goleador de la Bundesliga

El Dortmund estará, como mínimo, igualado en puntos con Bayern o por encima del campeón alemán cuando ambos se enfrenten la próxima semana en un choque entre los primeros de la tabla.

Dortmund anotó el único gol al 80 después de que Jobe Bellingham asistiera a su compañero suplente Maximilian Beier, que colocó un magnífico disparo con efecto en la escuadra lejana ante Frankfurt.

Dortmund se colocó tres puntos por encima del Bayern, que visita el domingo al Freiburg.

En otros partidos, Leipzig se recuperó de duras derrotas ante Bayern Múnich y Real Madrid al aplastar 4-0 al Elversberg.

El máximo goleador de la Bundesliga, Niclas Füllkrug, convirtió dos penales en la primera parte para guiar a Werder Bremen a una victoria 3-2 en Mainz. Con ello, Füllkrug elevó su cuenta a ocho goles en siete partidos.

El Unión de Berlín logró empatar en Augsburg 1-1 después de que un jugador de cada equipo fuera expulsado en incidentes separados.

El delantero Rayan Philippe, cedido a préstamo, marcó contra su club de origen para darle al recién ascendido Paderborn una victoria 1-0 sobre Hamburger SV.

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FUENTE: AP