La regla Rooney de la NFL lleva años en debate. ¿De qué se trata?

ARCHIVO - En la imagen de archivo del 13 de agosto de 2021 se muestra el logo de la NFL en la base del poste de las diagonales en un partido de pretemporada de la liga entre los Bills de Buffalo y los Lions de Detroit, en Detroit. (AP Foto/Rick Osentoski, Archivo) AP

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, figura entre los más recientes en pronunciarse al respecto. Envió una carta al comisionado de la NFL, Roger Goodell, en la que amenaza con posibles medidas de cumplimiento si la liga no suspende la regla, que se estableció en 2003 con la esperanza de alentar a los equipos a contratar a más entrenadores en jefe de minorías.

Uthmeier considera que la regla viola la ley de Florida al exigir consideraciones basadas en la raza en la contratación.

Uthmeier pidió a la NFL que confirmara “a más tardar el 1 de mayo” que ya no aplicaría la Regla Rooney para sus franquicias en Florida —los Jaguars de Jacksonville, los Dolphins de Miami y los Buccaneers de Tampa Bay.

El fiscal de Florida advirtió que no suspender la Regla Rooney podría derivar en medidas de cumplimiento contra la liga por discriminación basada en la raza.

La Regla Rooney se ha ampliado varias veces a lo largo de los años y ahora se extiende a los procesos de búsqueda de gerentes generales, coordinadores y entrenadores de quarterbacks.

Los críticos sostienen que ha llevado a demasiadas entrevistas simbólicas, pensadas para “cumplir un requisito” más que para ofrecer una oportunidad real de conseguir el puesto.

Ese es uno de los elementos de la demanda presentada en 2022 por el ex entrenador en jefe de los Dolphins —hoy coordinador defensivo de los Vikings— Brian Flores, quien acusó a la NFL y a tres equipos de prácticas de contratación racistas.

¿Cuál es el origen de la Regla Rooney?

La regla recibió su nombre por el fallecido propietario de los Steelers de Pittsburgh, Dan Rooney, quien en ese momento presidía el Comité de Diversidad en el Lugar de Trabajo de la liga, y exige que los equipos entrevisten al menos a dos candidatos externos diversos (de minorías o mujeres) para vacantes de entrenador en jefe y gerente general, y al menos a uno para puestos de alto nivel.

Se diseñó con el objetivo de aumentar la diversidad en puestos de liderazgo al exigir entrevistas presenciales, pero ha enfrentado críticas a lo largo de los años por no impulsar de manera significativa la contratación de minorías.

El enfoque inicial del Comité de Diversidad en el Lugar de Trabajo se centró en el históricamente bajo número de minorías en puestos de entrenador en jefe. La política originalmente exigía que cada equipo con una vacante de entrenador en jefe entrevistara al menos a un candidato diverso antes de realizar una nueva contratación.

Con el paso de los años, la Regla Rooney se ha ampliado para incluir un mayor número de puestos en los clubes de la NFL.

¿Las mujeres están incluidas en la Regla Rooney?

Sí. En 2022, la liga amplió la Regla Rooney para incluir a las mujeres como parte de la definición de candidato de minoría.

Los equipos de la NFL pueden incluir a mujeres como candidatas de minoría para vacantes de entrenador en jefe, gerente general, coordinadores, entrenador de QBs y personal de alto rango.

¿La NFL recompensa a los equipos por desarrollar a minorías?

Sí. En noviembre de 2020, los propietarios aprobaron una propuesta para recompensar a los equipos que desarrollaran talento de minorías que luego llegara a ser gerente general o entrenador en jefe en la liga.

Si un equipo pierde a un ejecutivo o entrenador de minoría que se va a otro equipo, ese equipo recibe una selección compensatoria de tercera ronda durante dos años. Si un equipo pierde tanto a un entrenador como a un integrante del personal, recibe una selección compensatoria de tercera ronda durante tres años.

¿Cuáles son las sanciones por violar la Regla Rooney?

La NFL puede multar a los equipos con más de 500.000 dólares por violar la regla. También puede quitar selecciones del draft o invalidar una contratación.

Sin embargo, el único castigo registrado ocurrió en 2023, cuando Detroit fue multado con $200.000 por contratar a Steve Mariucci antes de entrevistar a un candidato de minoría.

¿Ha funcionado la Regla Rooney?

La temporada de 2006 se consideró un gran avance. Ese año hubo siete entrenadores en jefe negros, y dos de ellos se enfrentaron en el Super Bowl por primera vez.

Cuando los Colts de Indianápolis de Tony Dungy derrotaron a los Bears de Chicago de Lovie Smith en el partido por el título, los entrenadores de minorías parecían ser los grandes ganadores. Nadie podía negar que los entrenadores negros podían hacer el trabajo tan bien como sus homólogos blancos.

El número de entrenadores en jefe de minorías alcanzó un máximo histórico en 2024 con nueve, una lista que incluía a seis entrenadores en jefe negros.

Pero esa cifra se redujo a cinco antes de la temporada de 2026.

Once equipos, aproximadamente un tercio de la liga, nunca han tenido a un entrenador negro no interino. La lista incluye a Baltimore, Buffalo, Carolina, Dallas, Jacksonville, Rams de Los Ángeles, Nueva Orleans, Giants de Nueva York, Seattle, Tennessee y Washington. Tres de esos equipos han tenido entrenadores de minorías: los Panthers (Dave Canales), los Titans (Robert Saleh) y los Commanders (Ron Rivera).

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FUENTE: AP