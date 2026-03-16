La refinería más grande de Ecuador reanuda operaciones parcialmente tras emergencia por incendio

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En un comunicado la empresa estatal aseguró que “como parte del proceso técnico de recuperación y reactivación del centro refinador” se reanudaron actividades en dos unidades: Crudo 2 y Vacío 2. La primera cuenta con una capacidad de refinar 55.000 barriles de petróleo.

Destacó que la reactivación permitirá la producción de asfalto y gasolina de alto octanaje, para la aviación. Tras ello otras dos unidades entrarán en mantenimiento “como parte de las acciones técnicas orientadas a garantizar la confiabilidad y seguridad de las operaciones”, destacó.

Con esas medidas añadió se prevé que a partir de mayo “todas las unidades del centro refinador estén, nuevamente, operando con normalidad”.

El pasado 5 de marzo, el gobierno declaró emergencia en Esmeraldas tres días después de un fuerte incendio que afectó una parte de su estructura, aunque sin dejar víctimas. Esa planta tiene capacidad de refinación de 110.000 barriles diarios, pero desde el año pasado ha estado funcionando a la mitad de su capacidad.

Junto a Esmeraldas, Ecuador tiene otros dos complejos de refinación, Shushufindi y La Libertad, pero con menor capacidad de procesamiento del crudo que produce este país.

A inicios de este año también se produjo un incendio en una piscina de residuos en un sector alejado de las unidades de procesamiento. Ese complejo registró daños en mayo del año pasado luego de un fuerte movimiento sísmico en la zona, lo que paralizó actividades.

Esmeraldas, ubicada al norte de la costa ecuatoriana, tiene casi 50 años de operación y en ella se producen diésel, gasolinas de alto octanaje, gas de uso doméstico, asfalto y otros combustibles. Ecuador produce unos 450.000 barriles diarios y con la comercialización de parte del crudo el Estado financia una parte de su presupuesto. FUENTE: AP