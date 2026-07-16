La película de Danny Boyle sobre Rupert Murdoch, "Ink", abrirá el Festival de Venecia

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Esta imagen, difundida por StudioCanal, muestra a Jack O'Connell en una escena de "INK". (StudioCanal via AP) AP

Guy Pearce interpreta a Murdoch y Jack O’Connell da vida a Lamb en la película sobre cómo convirtieron el periódico en el tabloide más influyente de Gran Bretaña. Claire Foy también coprotagoniza.

“Mucho antes de Fox News, del clickbait y de Truth Social; décadas antes de Twitter, Facebook, Google (y) Only Fans, estos (dos) hombres crearon un nuevo tabloide que, contra todo pronóstico, se convirtió en el periódico más vendido del mundo”, manifestó Boyle en un comunicado. El periódico, añadió, “desafió al establishment y rehízo nuestro mundo para la era moderna”.

Boyle señaló que era un enorme honor haber sido seleccionado y comentó: “He estado en la Bienal muchas veces, pero este es mi bautismo en el festival de cine”.

“Ink” competirá en la 83.ª edición del festival, que comienza el 2 de septiembre. Se espera que la lista completa de películas que aspiran al León de Oro se dé a conocer la próxima semana.

La obra se estrenó en Londres en 2017 y llegó a Broadway en 2019, donde fue nominada y ganó múltiples premios Tony.

“Empecé a escribir esto mucho antes de Trump, mucho antes del Brexit. Pero sabía que quería captar lo que claramente estaba en el aire sobre el populismo”, dijo Graham a The Associated Press en 2017.

FUENTE: AP