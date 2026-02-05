La pandemia de COVID-19 redujo la supervivencia de pacientes con cáncer, según estudio

Un radiólogo utiliza una lupa para revisar mamografías en busca de cáncer de mama en Los Ángeles, 6 de mayo de 2010. (Foto AP/Damian Dovarganes, Archivo) AP

El estudio financiado por el gobierno estadounidense y publicado el jueves por la revista médica JAMA Oncology sería hasta ahora el primero en evaluar los efectos de las interrupciones relacionadas con la pandemia en la supervivencia a corto plazo de los pacientes oncológicos.

Los investigadores encontraron que las personas diagnosticadas con cáncer en 2020 y 2021 tuvieron una peor supervivencia a corto plazo que aquellas diagnosticadas entre 2015 y 2019. Esto fue cierto en una variedad de tipos de cáncer, independientemente de si fueron diagnosticados en una etapa tardía o temprana.

Por supuesto, el coronavirus en sí mismo fue especialmente peligroso para los pacientes ya debilitados por el cáncer, pero los investigadores trabajaron para filtrar las muertes atribuidas principalmente al coronavirus, para poder ver si otros factores jugaron un papel.

Los investigadores no pudieron demostrar de manera concluyente qué causó una menor supervivencia, dijo Todd Burus de la Universidad de Kentucky, autor principal del estudio.

“Pero las interrupciones en el sistema de salud probablemente fueron un factor clave”, expresó Burus, quien se especializa en análisis de datos médicos.

El COVID-19 obligó a muchas personas a posponer exámenes de detección de cáncer —colonoscopias, mamografías y escaneos pulmonares— ya que el coronavirus saturó a los médicos y hospitales, especialmente en 2020.

Investigaciones anteriores habían mostrado que las tasas generales de mortalidad por cáncer en Estados Unidos continuaron disminuyendo durante la pandemia, y no hubo grandes cambios en los diagnósticos tardíos.

Recinda Sherman, investigadora de ese trabajo anterior, aplaudió el nuevo estudio.

“Como este estudio es el primero en documentar la supervivencia específica por causa relacionada con la pandemia, creo que es importante”, manifestó Sherman, de la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer. “Cuanto más entendamos sobre el impacto del COVID-19, mejor podremos prepararnos para la próxima vez”.

¿Cómo podrían las tasas generales de mortalidad por cáncer disminuir en 2020 y 2021, mientras que la supervivencia a corto plazo empeoró para los pacientes recién diagnosticados?

Las medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer que durante años ayudaron a reducir las tasas de mortalidad por cáncer no desaparecieron repentinamente durante la pandemia, señaló Burus.

“No olvidamos cómo hacer esas cosas”, dijo. “Pero las interrupciones podrían haber cambiado el acceso, podrían haber cambiado la rapidez con la que las personas estaban recibiendo tratamiento”.

Más investigaciones mostrarán si algún impacto fue duradero, comentó Hyuna Sung, científica principal y epidemióloga en la Sociedad Americana del Cáncer.

“Las disminuciones transitorias en la supervivencia que se recuperan rápidamente pueden tener poco impacto en las tendencias de mortalidad a largo plazo”, señaló.

El nuevo estudio utilizó datos del registro nacional de cáncer para centrarse más específicamente en pacientes que tuvieron un primer diagnóstico de cáncer maligno en 2020 y 2021. Más de 1 millón de personas fueron diagnosticadas con cáncer en esos dos años, y alrededor de 144.000 murieron en el lapso de un año, según los datos de los investigadores.

Los investigadores observaron las tasas de supervivencia a un año para esos pacientes, verificando en qué etapa se encontraban al momento del diagnóstico.

Calcularon que la supervivencia a un año fue menor tanto para diagnósticos en etapas tempranas como tardías, para todos los sitios de cáncer combinados. Lo más preocupante fueron las grandes diferencias observadas en los cánceres colorrectal, de próstata y de páncreas, dijeron.

En general, los investigadores encontraron que más del 96% de las personas que obtuvieron un diagnóstico de cáncer en etapa temprana en 2020 y 2021 —y más del 74% de aquellos con un diagnóstico en etapa tardía— sobrevivieron más de un año. Esas tasas fueron ligeramente más bajas de lo que se habría esperado según las tendencias de 2015-2019, resultando en aproximadamente 17.400 muertes más de lo esperado.

