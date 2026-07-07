La OTAN prepara para una "gran revelación" de contratos de armas para mostrar fuerza a Trump

Una bandera turca y varias de la OTAN cubren edificios antes de la cumbre de la alianza en Ankara, Tuquía, el lunes 6 de julio de 2026. (AP Foto/Hussein Malla) AP

En un acto bautizado como la “gran revelación”, se prevé que varios líderes anuncien nuevos acuerdos con empresas de defensa, muchas de ellas en Estados Unidos. Trump ha calificado a la OTAN de “tigre de papel” que dejaría de funcionar sin las armas y el liderazgo estadounidenses.

“Anunciaremos decenas de miles de millones en nuevos contratos que proporcionarán el equipo crucial que necesitamos para disuadir y defender”, declaró a los periodistas el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la víspera de la cumbre de dos días de la alianza militar en Turquía.

La puesta en escena de la industria de defensa llega unas semanas después de que Rutte intentara aliviar las preocupaciones de Estados Unidos sobre el gasto militar en la OTAN con una nueva presentación apoyada en un gráfico titulado “El billón de Trump”, que muestra 1,2 billones de dólares en gasto de los aliados europeos y Canadá desde 2017.

Lejos de quedar impresionado, Trump pareció imperturbable y afirmó que seguía decepcionado por la negativa de algunos aliados de la OTAN a sumarse a la guerra con Irán, que él inició junto con Israel sin consultarles.

Entre los contratos que se darán a conocer —muchos de ellos con secciones censuradas y algunos firmados mucho antes de la cumbre— se espera que figure uno para reemplazar la envejecida flota de aviones de vigilancia de la OTAN.

La OTAN, como organización, no posee armamento alguno —pertenece a los 32 países miembros—, pero sí cuenta con una flota de aeronaves AWACS de unos 50 años de antigüedad y con algunos drones de vigilancia más nuevos.

Se prevé que algunos de los otros proyectos se financien, en particular, con fondos procedentes de un sistema de préstamos baratos con fines de defensa creado por la Unión Europea, que contempla hasta 170.000 millones de dólares captados en los mercados de capitales.

“Tenemos que asegurarnos de que estamos traduciendo nuestro poderío económico en capacidades militares, poniendo el dinero a trabajar: de los planes de defensa a los drones, del dinero a los misiles y los interceptores”, afirmó Rutte.

La cumbre se celebra en el extenso complejo palaciego del presidente Recep Tayyip Erdogan en Ankara, y Trump ha sugerido que acudiría con regalos para el líder turco.

Netanyahu se opone a la venta de aviones a Turquía

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó el lunes a Estados Unidos a no vender cazas F-35 a Turquía, al afirmar en el programa matutino “Fox & Friends” que Erdogan “pide abiertamente la aniquilación de Israel”. Turquía e Israel mantienen relaciones enconadas. Erdogan acusa con frecuencia a Israel de cometer genocidio en su guerra en Gaza, desencadenada por el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023, encabezado por Hamás, contra el sur de Israel.

Turquía fue excluida del programa F-35 en 2019, después de comprar sistemas rusos de defensa antimisiles S-400. Sin embargo, Trump, que mantiene una relación cordial con Erdogan, ha insinuado antes de su visita prevista a Ankara para la cumbre de la OTAN que las ventas podrían reanudarse pronto.

Netanyahu afirmó que vender F-35 a Turquía “alteraría el equilibrio de poder en Oriente Medio, que en última instancia está garantizado por la superioridad aérea israelí y también, creo, por la postura de Estados Unidos en Oriente Medio”.

La Fuerza Aérea de Israel depende de cientos de cazas estadounidenses, incluidos F-35, F-16 y F-15.

En busca de una Europa más fuerte para una OTAN más fuerte

El eje de la cumbre es una Europa más fuerte para una OTAN más fuerte. El gobierno de Trump ha advertido a los aliados que deben encargarse por sí solos de la seguridad de Europa, mientras Estados Unidos se centra en China y la región del Indopacífico.

El Pentágono quiere un reinicio y promueve lo que denomina “OTAN 3.0”, una visión de la alianza en la que Europa asume una mayor responsabilidad sobre su propia defensa, lo que libera a Estados Unidos para concentrarse en otras prioridades.

Pero aumentar el gasto en defensa implica subir impuestos o desviar recursos de otras prioridades. El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, renunció inesperadamente el mes pasado y señaló que el gobierno no estaba dispuesto a gastar en un momento de amenazas crecientes.

Crece la preocupación en algunos países del norte y del centro-este de Europa de que Rusia pueda estar preparando un ataque híbrido —una combinación de guerra convencional con tácticas como ciberataques— en el continente, mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene problemas para conseguir una victoria en Ucrania.

La oficina de Keir Starmer indicó que el líder británico estará “centrado en construir una OTAN más fuerte y más europea” en lo que probablemente será su último viaje al extranjero como primer ministro.

Starmer, que anunció su dimisión el 22 de junio, ha recibido críticas de mandos militares, políticos de la oposición y de algunos miembros de su partido de centroizquierda por el lento ritmo del aumento del gasto militar del Reino Unido.

Su gobierno se ha comprometido a alcanzar el objetivo presupuestario de la OTAN de destinar el 3,5% del producto interno bruto a defensa para 2035, pero no tiene un plan concreto para lograrlo. Su plan de gasto actual prevé que ese gasto llegue al 2,7% del PIB para 2029.

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La periodista de The Associated Press Jill Lawless en Londres contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP