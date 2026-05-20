americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La OMS dice que el riesgo global del brote de ébola es bajo, pero alto a nivel nacional y regional

GINEBRA (AP) — El director de la Organización Mundial de la Salud afirmó que el miércoles el riesgo de propagación mundial del brote de ébola en República Democrática del Congo y Uganda es alto a nivel nacional y regional, pero bajo a nivel global.

Tedros Adhanom Ghebreyesus indicó que hasta ahora se han confirmado 51 casos en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, en el norte de República Democrática del Congo, “aunque sabemos que la magnitud de la epidemia es mucho mayor”.

Uganda también reportó al organismo de salud de Naciones Unidas dos casos confirmados en Kampala, la capital del país, agregó.

“Más allá de los casos confirmados, hay casi 600 casos sospechosos y 139 sospechosos”, apuntó Tedros. “Esperamos que esas cifras sigan aumentando”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter