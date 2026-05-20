La OMS dice que el riesgo global del brote de ébola es bajo, pero alto a nivel nacional y regional

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Tedros Adhanom Ghebreyesus indicó que hasta ahora se han confirmado 51 casos en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, en el norte de República Democrática del Congo, “aunque sabemos que la magnitud de la epidemia es mucho mayor”.

Uganda también reportó al organismo de salud de Naciones Unidas dos casos confirmados en Kampala, la capital del país, agregó.

“Más allá de los casos confirmados, hay casi 600 casos sospechosos y 139 sospechosos”, apuntó Tedros. “Esperamos que esas cifras sigan aumentando”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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