La "Odisea" de Emily Wilson fue un punto de tensión cultural. Ahora la retraduce entera

Emily Wilson, profesora de estudios clásicos de la Universidad de Pensilvania, posa para una fotografía en Filadelfia el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP/Matt Rourke) AP

“Es una retraducción completa. No es una revisión de la versión anterior”, dijo Wilson en entrevista con The Associated Press vía Zoom desde su casa en Filadelfia, donde es profesora de estudios clásicos en la Universidad de Pennsylvania. “Estoy más o menos a la mitad”.

Considerada la primera gran traducción al inglés de la epopeya de Homero realizada por una mujer, su libro ya era un éxito de ventas y un punto de fricción en las guerras culturales antes del estreno de la adaptación taquillera de Christopher Nolan. Pero ella afirma que sus métodos de traducción se han vuelto más sofisticados y que ha pasado suficiente tiempo como para ver algunos defectos en su obra anterior, por ejemplo, un uso excesivo de la palabra “esclavo” cuando el griego antiguo tenía términos distintos para diferentes categorías de personas esclavizadas. La nueva edición será más larga, asegura, y reflejará mejor los distintos mundos sociales del poema de Homero.

Escritores de ficción y poetas, de Henry James a Walt Whitman, han revisado y vuelto a publicar obras tempranas. Pero los traductores rara vez empiezan de cero con un texto de larga extensión, sobre todo a menos de una década de haber terminado la obra original, y menos cuando la traducción ha tenido el éxito de la “Odisea” de Wilson.

“No se me ocurre realmente un ejemplo previo de esta situación”, señala Kate Deimling, quien supervisa la división literaria de la Asociación Estadounidense de Traductores. “No es inaudito que los traductores vuelvan atrás y hagan algunas correcciones o ediciones en ediciones posteriores, pero eso no es lo mismo que una retraducción”.

Al preguntársele cómo respondió su editorial, Wilson dice que su decisión fue “muy controvertida”. Afirma que es “muy consciente” de que tener dos ediciones recientes de la misma traductora supondría un desafío para los docentes, y espera que no “maldigan” su nombre. Su editor en Liveright Publishing, Peter Simon, dijo en un comunicado que, dado que ella “ha volcado tanto de su vida y su erudición en ‘La Odisea’... su nuevo enfoque está destinado a ser emocionante”.

La fama era de importancia primordial para los antiguos griegos, y Wilson es una rara académica de estudios clásicos que conoce de primera mano lo que es la vida pública.

La traducción de Wilson de 2017 fue elogiada por muchos críticos por hacer que “La Odisea” se sintiera más moderna y accesible, pero también enfrentó críticas en internet por volver la historia “woke”. Su “Odisea” ya ha vendido más de un millón de ejemplares, y Wilson ha vuelto a convertirse en motivo de discusión.

Nolan había citado su traducción y su frase inicial, “Háblame de un hombre complicado”, como inspiración para su película épica. Wilson, quien dice que “probablemente” dejará esa línea sin cambios en la próxima edición, no le devolvió la admiración. En entrevistas con AP y otros medios, y en una valoración para la London Review of Books, calificó la película de grandilocuente y superficial.

En estos comentarios previos con AP Wilson dijo que, por ejemplo, el papel de Penélope quedó tan diluido que ponía en riesgo “cualquier posibilidad de creer en ese matrimonio” o que había cierta incoherencia cuando la película condena tanto la guerra como la cobardía física.

Su reacción a la película ha sido defendida y criticada ampliamente, incluso de manera obsesiva, entre otros por Joyce Carol Oates, quien le reprochó su “altiva superioridad”. Nolan aún no ha respondido de forma directa, aunque, durante una entrevista con el podcaster Zhong Shu, sí se pronunció contra la “crítica amateur” por carecer del bagaje cinematográfico esencial para comprender el lenguaje del cine.

La prominencia actual de Wilson coincide con la publicación de su nueva colección de ensayos, concebida mucho antes de que se estrenara la película de Nolan: “Crossing the Wine-Dark Sea”, un libro que se publica el martes con elogios en la contraportada de Salman Rushdie y de la novelista de “Song of Achilles” (“La canción de Aquiles”), Madeline Miller.

Incluye una sección extensa sobre la traducción de “La Odisea”, con comentarios severos a otras ediciones modernas como las de Daniel Mendelsohn y del fallecido Robert Fagles. Otros capítulos abordan la “estigmatización sexual” de Helena de Troya, rinden homenaje al poeta romano Catulo y señalan cómo algunas de las palabras más famosas pronunciadas por Robert F. Kennedy, su cita de Esquilo tras el asesinato del reverendo Martin Luther King, hicieron eco de una mala traducción de la autora Edith Hamilton.

Durante su entrevista con AP, Wilson también habló de sus sentimientos respecto a la celebridad, de su desdén por los libros de “Percy Jackson” ("Percy Jackson y los dioses del Olimpo") de Rick Riordan y de su renovada apreciación por la filosofía estoica. Riordan, a través de un portavoz de Penguin Random House, declinó hacer comentarios.

Esta conversación ha sido editada para una mayor brevedad y claridad.

AP: En tu ensayo sobre traducir “La Odisea” escribes que la traducción de Robert Fagles es “muy ruidosa, vivaz y conversadora, así que no sorprende que haya seguido siendo un éxito de ventas en Estados Unidos”. Como tú también eres un éxito de ventas, ¿qué cualidades crees que pudiste aportar a tu versión?

WILSON: Buscaba la idea antigua de “enargeia”, la viveza, ese tipo de impacto emocional, la franqueza emocional, el ritmo narrativo, la sensación de que puedes entender por completo cómo se siente este personaje cada vez que ella o él habla.

AP: Un tema de tus ensayos es lo equivocados que podemos estar sobre los griegos, como Robert Kennedy citando mal a Esquilo porque había leído los escritos populares de Edith Hamilton, que a su vez tienen muchas inexactitudes.

WILSON: Parte del tema del libro no es solo que cometemos errores, que quizá podamos corregirlos, sino que los tipos particulares de errores que cometen esos académicos y traductores y divulgadores o docentes como Hamilton están muy determinados por su propia época. Obviamente, yo también cometo errores. Es evidente que voy a acercarme a Homero y a toda la Antigüedad con preocupaciones particulares que serán distintas de las preocupaciones de un homerista o de un traductor de hace unos 50 o 100 años.

AP: En muchos de estos ensayos, eres muy consciente de traer el mundo antiguo al presente. En tu ensayo sobre el estoicismo (“Chill Out with the Stoics”), empiezas escribiendo: “El estoicismo está teniendo un gran momento”. ¿Eres más estoica ahora que hace un mes?

WILSON: Sospecho bastante que a través de la filosofía se pueda tener seguridad. Las últimas semanas han sido una ilustración clara de cómo no controlo la recepción de mi trabajo. Puedo escribir un ensayo; la gente hará lo que quiera. Tendrán sus propias opiniones sobre mí. No tengo ningún control. De hecho, creo que en cierto modo hay un recordatorio útil sobre la impotencia que viene con la conciencia de que “me van a malinterpretar. Me van a leer mal. La gente me va a odiar”. Tengo que aceptarlo.

AP: ¿Qué tiene la antigua Grecia que te hizo estudiarla, en lugar de la Inglaterra isabelina o la Francia del siglo XVIII?

WILSON: Lo veo como una especie de avidez intelectual. Al estudiar la antigua Grecia y Roma, también me interesa estudiar cómo se reinventaron, se reimaginaron estas culturas en cada uno de esos periodos posteriores.

AP: En tu libro, criticas los libros de “Percy Jackson” de Rick Riordan. Encuentras una ideología que te desagrada.

WILSON: A muchos de mis estudiantes les encantan. Creo que si los hubiera leído de niña, quizá habría sido fan. No están pensados para un lector literario adulto. Creo que, especialmente en el primer libro de Percy Jackson, “The Lightning Thief” (“El ladrón del rayo”), hay muy claramente una ideología de: “Aquí está este chico blanco en Estados Unidos que va a reunir toda la civilización occidental, y habrá un viaje del héroe, que en realidad será el heroísmo del excepcionalismo estadounidense”. Y simplemente creo que eso es ideológica e históricamente bastante cuestionable.

AP: En tu capítulo sobre la comedia en la antigua Grecia, empiezas con una referencia a “WAP” de Cardi B (y Megan Thee Stallion). ¿Te pasa esto a menudo, que surgen cosas en la cultura actual y simplemente resuenan y piensas: “Ah, eso me recuerda a algo de la época clásica”?

WILSON: Me pasa todo el tiempo. Sí. Esto no es necesariamente un tropo explícito en el libro, pero realmente quiero estar haciendo eso de manera constante, sugiriendo que podemos encontrar ecos de la Antigüedad en lugares donde quizá no los esperaríamos. Uso la discusión de “WAP” y del hip hop como una forma de hablar de la poesía cómica antigua. Mi punto principal no es solo que hay mucha obscenidad en ambos, sino también mucha poética en ambos. Y si de algún modo damos la vuelta a nuestras expectativas sobre la Antigüedad, podemos dar la vuelta a nuestras expectativas sobre la modernidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP