La notable racha de Chwalinska en Roland Garros sigue: vence a Kalinskaya y avanza a semis

Maja Chwalinska tras vencer a Anna Kalinskaya en los cuartos de final de Roland Garros, el miércoles 3 de junio de 2026, en París. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Actualmente 114 en el ranking, Chwalinska superó tres rondas de la fase de clasificación para convertirse en apenas la segunda mujer polaca que se abre paso en las semifinales del Grand Slam en arcilla, emulando a la cuatro veces campeona Iga Swiatek.

Un golpe descontrolado de Kalinskaya, 22da cabeza de serie, que acabó en la red le dio a Chwalinska un punto de partido, y lo concretó cuando el potente golpe de derecha de la rusa desde el fondo de la cancha salió afuera.

Chwalinska, de 24 años, se llevó la mano a la boca y luego se cubrió el rostro con las manos, casi sin poder creerlo.

“Sinceramente no sé qué está pasando”, expresó Chwalinska. "Cada partido aquí es como una locura para mí. Estaba definitivamente nerviosa. Estoy estresada, por supuesto, pero trato de concentrarme en mi trabajo, en mi juego”.

Chwalinska nunca había pasado de la segunda ronda en ningún Slam antes de este torneo.

“Estoy jugando contra las mejores jugadoras del mundo. No me voy a comparar con ellas”, indicó.

Su próxima rival será la ganadora del último cuarto de final femenino que quedaba por disputarse el miércoles, entre la número uno Aryna Sabalenka, subcampeona del año pasado, y la número 25 Diana Shnaider.

Pase lo que pase a continuación, ya ha duplicado sus ganancias de por vida.

El total de premios en dinero de Chwalinska antes de este torneo era de 864.030 dólares, y llegar a las últimas cuatro aquí le reporta 750.000 euros (unos 872.000 dólares).

Mucho viento

Después de que intercambiaron quiebres tempranos de saque en medio de ráfagas de viento, con el techo abierto en la pista Philippe-Chatrier, Chwalinska se puso 5-1 hasta que Kalinskaya recuperó el quiebre en el séptimo juego, tras salvar un punto de set, y luego mantuvo su servicio para el 5-3.

Kalinskaya salvó otro punto de set cuando estaba 40-30 abajo en el juego siguiente, y luego usó su sólido revés para quebrar de nuevo el saque de una Chwalinska que se veía nerviosa.

Un aficionado agitó una bandera de Polonia cuando Chwalinska sostuvo su servicio en el 11mo juego para frenar la remontada de Kalinskaya. La bandera volvió a alzarse cuando ganó un peloteo de 25 golpes para ponerse 5-3 arriba en el desempate, y cerró el primer set en la tercera oportunidad cuando el revés a dos manos de Kalinskaya se fue largo.

“Siento que estaba luchando contra el viento, contra las condiciones meteorológicas, además de contra ella”, comentó Kalinskaya. "Al ser zurda, hoy fue muy complicado. Hacía frío hoy, así que la pelota iba más lenta. No pude usar mi velocidad, mi potencia. Así que definitivamente fue una ventaja para ella hoy, para su estilo de juego”.

Chwalinska aseguró un doble quiebre de saque para adelantarse 4-1 en el segundo set, pero perdió su servicio cuando sacaba para el partido con un 5-2.

Eso importó poco, ya que el saque de Kalinskaya, que empezaba a decaer, pronto le dio otra oportunidad.

Los hombres

En los dos cuartos de final masculinos restantes, el cuarto preclasificado canadiense Felix Auger-Aliassime se enfrentaba al italiano Flavio Cobolli (10). El otro cruce era entre dos italianos no preclasificados: Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi.

Todos los partidos del miércoles se disputaron en la Chatrier.

El segundo preclasificado Alexander Zverev y el número 26 Jakub Mensik ganaron sus cuartos de final el martes y se enfrentarán en las semifinales.

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FUENTE: AP