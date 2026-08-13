La nostalgia de Campo de Sueños sigue viva con los Jugadores Fantasma en Iowa y el béisbol

ARCHIVO - Personas caracterizadas como jugadores fantasma emergen del campo de maíz en el escenario de la película "Field of Dreams" (Campo de sueños) en Dyersville, Iowa, el 22 de junio de 1997. (Foto AP/Charlie Neibergall, Archivo) AP

Una vez que quedaron atrás los largos días de rodaje y la película de fantasía pasó de las salas de cine a los casetes de video, la casa de campo y el terreno de juego donde se filmaron aquellas escenas idílicas se estaban convirtiendo, de manera natural, en una atracción turística.

Rahe vivía cerca del lugar, en las afueras de su pequeño pueblo natal de Dyersville, con acceso cómodo por un camino secundario que el equipo de Universal Studios había construido solo para la filmación. Él y sus vecinos empezaron a aparecerse para asegurarse de que el montículo del lanzador y el plato de home estuvieran en su sitio, mezclarse con los visitantes y jugar a lanzar y atrapar la pelota.

Entonces, una tarde de domingo de verano de 1990, Rahe convenció a un puñado de amigos para que se pusieran unos viejos uniformes de lana que había encontrado, caminaran con él por los maizales y vieran qué pasaba.

Después de jugar a lanzar y atrapar con los turistas y de lanzarles durante aproximadamente una hora, Rahe y sus amigos se quitaron las gorras, saludaron con la mano y desaparecieron entre el maíz. Un reportero de periódico con iniciativa estaba allí por casualidad, y en la edición del día siguiente de The Gazette, en Cedar Rapids, apareció un titular que pregonaba la aparición mágica de los “Jugadores Fantasma” en el lugar. Igual que en la película.

La semana siguiente, Rahe atendió una llamada telefónica de Al Ameskamp, dueño de una de las dos granjas sobre las que se extendía el campo de béisbol de la película. Ameskamp quería saber si iban a volver para jugar otra vez.

“Bueno, en realidad no. Fue algo como de una sola vez”, comentó Rahe.

Ameskamp respondió: “Bueno, ¿y si lo hicieran? Hay 400 personas aquí afuera esperándolos”.

Rahe ha contado esa historia del origen de los Jugadores Fantasma incontables veces, y ahora, a sus 68 años, nunca había sido tan solicitado. Su afable y sociable banda de peloteros es un atractivo recurrente para el público en el lugar, que él administra como director ejecutivo de Dyersville Events.

Este ha sido un verano especialmente ajetreado en esta parte del noreste de Iowa, con la finalización de un estadio permanente junto al sitio de filmación que albergará un juego de las Grandes Ligas de Béisbol la noche del jueves entre los Mellizos de Minnesota y los Filis de Filadelfia. La MLB organizó por última vez un juego en Field of Dreams en 2022, cuando los Cachorros de Chicago jugaron contra los Rojos de Cincinnati en una instalación temporal. Los Medias Blancas de Chicago se enfrentaron a los Yankees de Nieva York en 2021, en el evento inaugural.

Paul Scherrman, otro de los Jugadores Fantasma originales, contó: “La primera vez que pasó, cuando pudimos entrar al estadio, se me puso la piel de gallina y casi se me salen las lágrimas al caminar por ese maíz. Es un lugar increíble”.

El béisbol tiene una rica historia en Iowa

Los Jugadores Fantasma han visitado 28 países y decenas de estados, explicó Rahe, en su mayoría pagando de su propio bolsillo y usando sus días de vacaciones. Actualmente hay unos 40 integrantes, y la mitad de ellos hace apariciones con mayor regularidad. A principios de este verano, viajaron a Chisholm, Minnesota, para el festival “Doc Moonlight Graham Days”, en honor al médico heroico de la película que eligió la medicina por encima del deporte después de participar en un solo juego de Grandes Ligas.

“Muchos de los fantasmas son mucho más leales que algunos de los fantasmas”, bromeó Scherrman, quien tuvo una breve carrera en ligas menores y apareció en la película. “Los fantasmas que van a los eventos que no son tan populares como los juegos de Grandes Ligas son los fantasmas que más trabajan”.

La experiencia de ser Jugador Fantasma, que le permitió a Scherrman entablar amistad con la familia de Roberto Clemente durante un viaje a Puerto Rico, ha sido claramente más gratificante que servir como extra en la película. Él y otros lugareños pasaron 21 días en el set, 12 horas cada vez, simplemente esperando a que los llamaran para entrar en acción. En una escena, Scherrman aparece unos segundos como el receptor en un juego interrumpido por Timothy Busfield, el incrédulo cuñado del personaje de Kevin Costner, Ray Kinsella.

Para ser un estado sin grandes áreas metropolitanas ni un clima favorable todo el año para el béisbol al aire libre, Iowa ha producido su cuota de jugadores talentosos, en una lista que comienza con el lanzador del Salón de la Fama Bob Feller y su debut en las Grandes Ligas en 1936 a los 17 años, después de entrenar en la granja familiar en Van Meter. El estado se toma el deporte lo bastante en serio como para ubicar la temporada de secundaria en verano, a fin de evitar conflictos con los deportes de primavera y aprovechar mejor el clima.

“Todavía veo a todos mis amigos de ese equipo”, dijo el lanzador de los Cubs Colin Rea, oriundo de Cascade, a solo 15 millas al sur de Dyersville. “Nos ha encantado el béisbol desde que empezamos a jugar, y creo que así es para la mayoría de los chicos por allá”.

Rea, de 36 años, aún no había nacido cuando “Field of Dreams” llegó a la gran pantalla, pero él y sus amigos veían con frecuencia, mientras crecían, el motivo de fama de su zona. El propio campo parecía una fantasía imposible de visitar.

“Cuando crecí, pensé: ‘Está a 20 minutos de mi casa. ¿Por qué no he ido?’”, relató Rea.

El lanzador de los San Francisco Giants Keaton Winn es de Ollie, en la parte sureste del estado. Su hermano estará en el juego, y él conoce a gente del equipo de mantenimiento del terreno.

“Es realmente bonito. Iowa tiene muchos aficionados al béisbol”, afirmó Winn. “Que el juego llegue allí es algo muy especial para toda la gente”.

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Los redactores de béisbol de AP Jay Cohen en Chicago y Janie McCauley en San Francisco contribuyeron.

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FUENTE: AP