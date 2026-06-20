La noche del novato Travis Bazzana guía a Guardianes a vencer 8-1 a Astros

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Travis Bazzana, de los Guardianes de Cleveland, corre hacia la primera base tras conectar un sencillo productor de una carrera durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston, el sábado 20 de junio de 2026, en Houston. (Foto AP/Kevin M. Cox) AP

Kyle Manzardo conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada para romper un empate 1-1, y luego sumó un sencillo impulsor en la séptima.

Patrick Bailey aportó tres hits y dos carreras anotadas para los Guardianes.

Joey Cantillo (6-3) lanzó ocho entradas, igualando el máximo de su carrera, y permitió una carrera y cuatro hits, además de igualar su tope de la temporada con nueve ponches. El zurdo de 26 años permitió un solo hit después de la segunda entrada.

Arrighetti (7-3) permitió un máximo de la temporada de seis carreras y seis hits en seis entradas, con ocho ponches. Tiene una efectividad de 6,95 en sus últimas cuatro aperturas, después de registrar una efectividad de 1,34 en sus primeras ocho salidas de esta temporada.

El cubano Yordan Alvarez, de Houston, se fue de 0-3 y su racha de embasarse terminó en 25 juegos. ___

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FUENTE: AP