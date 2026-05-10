La Nobel iraní Narges Mohammadi es trasladada a hospital de Teherán, afirma su fundación

Su traslado se produce tras días de súplicas de su familia y de otras personas que describieron su estado como crítico. Su fundación indicó que se le ha concedido una suspensión de la condena bajo fianza. No estaba claro por cuánto tiempo queda suspendida su condena, señaló la fundación.

Mohammadi había estado encarcelada desde diciembre en la prisión de Zanjan. Perdió el conocimiento dos veces y fue trasladada a un hospital local el 1 de mayo.

Un comunicado de su fundación, compartido con The Associated Press, afirmó que la suspensión de la condena no es suficiente y que Mohammadi necesita “atención permanente y especializada”.

El comunicado añadió que “debemos garantizar que nunca regrese a prisión para enfrentar los 18 años que le quedan de condena. Ahora es el momento de exigir su libertad incondicional y el retiro de todos los cargos”.

El abogado de Mohammadi en Irán, Mostafa Nili, escribió en redes sociales que la orden de traslado se emitió tras la decisión de la Organización de Medicina Legal —examinadores médicos designados por el gobierno—, “que estableció que, debido a sus múltiples enfermedades, necesita continuar el tratamiento fuera de la prisión y bajo la supervisión de su propio equipo médico”.

De momento no ha habido comentarios al respecto de las autoridades iraníes.

El hermano de Mohammadi, Hamidreza Mohammadi, radicado en Oslo, Noruega, había dicho que los examinadores médicos recomendaron previamente su traslado a Teherán, pero que la decisión fue bloqueada. Culpó a la agencia de inteligencia de Irán.

“Ahora estoy aliviado. Puedo respirar con tranquilidad”, le expresó su hermano a la AP en un mensaje.

La activista de derechos humanos, de 53 años, y defensora de los derechos de las mujeres recibió el Nobel de la Paz en 2023 cuando estaba en prisión y ha sido encarcelada repetidamente a lo largo de su vida. Su encarcelamiento actual comenzó cuando fue detenida en la ciudad iraní de Mashhad, en el noreste del país.

La familia de Mohammadi dijo que su salud se había ido deteriorando en prisión, en parte porque fue golpeada brutalmente durante su arresto. Sufrió un infarto en marzo y tiene un coágulo de sangre en el pulmón desde antes de su encarcelamiento que requiere anticoagulantes y monitoreo para controlarlo.

Desde que fue ingresada en la unidad de cuidados cardíacos del hospital de Zanjan, la presión arterial de Mohammadi había oscilado entre niveles extremadamente bajos y extremadamente altos, y estaba recibiendo oxígeno para respirar y no puede hablar, según su hermano.

El comité del Nobel había instado a las autoridades iraníes a trasladar de inmediato a Mohammadi con su equipo médico especializado en Teherán, al señalar que “sin ese tratamiento, su vida sigue en riesgo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP