La NFL sacará a Josh Jacobs de la lista de exentos y podrá jugar el 25 de octubre

ARCHIVO - Josh Jacobs, corredor de los Packers de Green Bay, presente en el campo previo a un partido de pretemporada de la NFL en contra de los Cardinals de Arizona, el 28 de agosto de 2026, en Green Bay, Wisconsin. (AP Foto/Abbie Parr, Archivo) AP

La NFL anunció el viernes que Jacobs será retirado de la lista el lunes, aunque la investigación de la liga sobre él bajo su política de conducta personal continúa sin verse afectada por el cambio en su estatus dentro del roster.

Jacobs se perdió los primeros cinco partidos de los Packers y tampoco estará disponible para su duelo del domingo por la noche contra los Cowboys de Dallas en Lambeau Field. La NFL comenzó a investigar a Jacobs después de su arresto en mayo, que se produjo tras un altercado con su entonces novia.

Los abogados de Jacobs —Clarence F. Duchac III, David Z. Chesnoff y Richard A. Schonfeld— difundieron un comunicado en su nombre tras el anuncio de la NFL.

“Josh ha dedicado los últimos meses a mejorar como persona y acepta la responsabilidad por sus acciones”, señalaron. “Está entusiasmado por volver al trabajo y al campo con sus compañeros. Josh agradece el apoyo que está recibiendo de sus compañeros, entrenadores, la organización de los Packers y los mejores aficionados del mundo. Dado que hay asuntos legales en curso, no hará más comentarios”.

Jacobs se declaró sin impugnar el mes pasado cargos menores por agresión y daños criminales a la propiedad. La NFL lo colocó en la lista de exentos del comisionado el 30 de agosto, poco después de que se presentaran cargos en su contra.

Su estatus en la lista de exentos del comisionado había impedido que el jugador, seleccionado tres veces al Pro Bowl, entrenara o asistiera a los partidos. Los jugadores siguen cobrando mientras están en la lista de exentos del comisionado. A solicitud y con el permiso del equipo, también pueden estar presentes en las instalaciones del equipo de manera razonable para juntas, entrenamientos individuales, terapia y rehabilitación, y otras actividades no relacionadas con el fútbol americano que estén permitidas.

Este anuncio se produce dos días después de que Jacobs presentara una demanda en el Tribunal de Circuito del Condado de Brown (Wisconsin) contra el Departamento de Policía de Hobart-Lawrence (Wisconsin), mientras busca que las pruebas de su caso queden selladas de forma permanente.

Cuando se presentaron cargos contra Jacobs, la denuncia penal en su contra indicó que un video de vigilancia del sistema de cámaras en su garaje corroboraba la declaración de la mujer. Ese video no se ha difundido.

La víctima en ese caso ya había solicitado que las pruebas quedaran selladas de forma permanente. Clarence Duchac, el abogado que representa a Jacobs en esta demanda, afirmó en su escrito que Jacobs “se suma y respalda la postura (de la víctima) de que los registros identificatorios, privados y sensibles asociados con el incidente subyacente no deben hacerse públicos”.

La demanda también señaló que figuras públicas del deporte han sido blanco recientemente de robos y otros delitos patrimoniales relacionados, y que la difusión del video revelaría detalles del interior del garaje que podrían poner a Jacobs en riesgo.

Jacobs fue arrestado el 26 de mayo, tres días después de que agentes de policía acudieran a su casa en Wisconsin para investigar un disturbio. Según la policía, la mujer les dijo que Jacobs la agarró y la arrojó al suelo cuando ella intentaba salir por una puerta del garaje, lo que hizo que se golpeara la cabeza. La policía indicó que Jacobs también le quitó el teléfono mientras ella estaba en el suelo.

La policía dijo que notó enrojecimiento en su rostro y cuello y que podía palpar un bulto en la parte posterior de su cabeza.

En virtud de un acuerdo que Jacobs alcanzó con los fiscales, el cargo por daños criminales puede ser desestimado en un año si cumple condiciones que incluyen mantenerse fuera de problemas.

Jacobs corrió para 929 yardas y 13 touchdowns la temporada pasada. Corrió para 1.329 yardas y 15 touchdowns en 2024, camino a una selección al Pro Bowl en su primer año con los Packers.

Green Bay (3-2) ha registrado la cifra más baja de la NFL en yardas por tierra por partido, con 60,4, en lo que va de la temporada mientras Jacobs no ha estado disponible. Los Packers promedian 3,1 yardas por acarreo, lo que los ubica penúltimos en la liga, por delante únicamente de Las Vegas.

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FUENTE: AP