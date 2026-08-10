La NFL permitirá a los entrenadores designar a un asistente para lanzar el pañuelo de desafío

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ARCHIVO - El entrenador en jefe de los Saints de Nueva Orleans, Kellen Moore, se prepara para lanzar la bandera roja de desafío durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Titans de Tennessee, el 28 de diciembre de 2025, en Nashville, Tennessee. (Foto AP/Stew Milne, Archivo) AP

Desde que la regla actual de repetición instantánea se implementó en 1999, solo el entrenador en jefe tenía permitido lanzar el pañuelo para impugnar una decisión controvertida. Pero la liga ajustó el lenguaje en la Regla 15, Sección 1, del reglamento para esta temporada, lo que permite delegar esa tarea.

“El entrenador en jefe o el designado por el entrenador en jefe antes del partido para las impugnaciones puede iniciar una impugnación lanzando un pañuelo rojo al terreno de juego antes del siguiente saque o jugada legal”, señala el reglamento en el Artículo 1.

Si un entrenador en jefe quiere ceder esas funciones, tendrá que informar a la cuadrilla arbitral antes del partido.

La decisión de lanzar el pañuelo normalmente se toma en consulta con el personal en la cabina de entrenadores, y el entrenador en jefe tiene la última palabra. Es poco probable que eso cambie, incluso si la tarea de lanzar el pañuelo pudiera delegarse.

A los equipos se les conceden dos impugnaciones por partido y pueden obtener una tercera si una de las dos primeras deriva en una revocación. La repetición puede utilizarse en varios escenarios, incluidos la posesión, si el balón o un jugador tocó el suelo, si un jugador estaba dentro de los límites, si un jugador consiguió un primer down o cuántos jugadores había en el campo.

Cualquier jugada de anotación, pérdida de balón, cuarta oportunidad fallida, posesión tras una patada o descalificación se revisa automáticamente y no puede ser impugnada por los equipos.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP