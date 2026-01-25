La NBA pospone el partido entre Grizzlies y Nuggets debido a la tormenta invernal

David Bentley remueve nieve frente a su cochera durante la tormenta invernal el domingo 25 de enero del 2026 en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV) AP

Los oficiales de la NBA anunciaron que el partido sería reprogramado debido al clima en el área de Memphis.

En otros encuentros, los Mavericks de Dallas no pudieron volar a Milwaukee el sábado por la noche para el encuentro del domingo a las 7 p.m. ET contra los Bucks. Hasta el domingo por la tarde, los Mavericks seguían en Dallas y planeaban llegar a Milwaukee a media tarde.