americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La NBA pospone el partido entre Grizzlies y Nuggets debido a la tormenta invernal

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — El partido entre los Nuggets de Denver y los Grizzlies de Memphis fue pospuesto el domingo debido a la tormenta invernal masiva que se extiende por gran parte de Estados Unidos.

David Bentley remueve nieve frente a su cochera durante la tormenta invernal el domingo 25 de enero del 2026 en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV)
David Bentley remueve nieve frente a su cochera durante la tormenta invernal el domingo 25 de enero del 2026 en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV) AP

Los oficiales de la NBA anunciaron que el partido sería reprogramado debido al clima en el área de Memphis.

En otros encuentros, los Mavericks de Dallas no pudieron volar a Milwaukee el sábado por la noche para el encuentro del domingo a las 7 p.m. ET contra los Bucks. Hasta el domingo por la tarde, los Mavericks seguían en Dallas y planeaban llegar a Milwaukee a media tarde.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Destacados del día

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Acuerdo de seguridad de EEUU para Ucrania está "100% listo" para firmarse, dice Zelenskyy

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de acto de guerra

Cuba acusa a EEUU de planear bloqueo naval al petróleo y califica la medida de "acto de guerra"

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Cuba inicia ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter