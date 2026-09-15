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La NBA dice que revisó precedentes antes de sancionar a Clippers por evadir el tope salarial

NUEVA YORK (AP) — El comisionado de la NBA, Adam Silver, manifestó que la liga revisó precedentes antes de quitarle cinco selecciones de primera ronda del draft a los Clippers de Los Ángeles por eludir las reglas del tope salarial, aunque señaló que la decisión fue difícil por el impacto que podría tener en los aficionados del equipo.

Silver, quien habló el martes al final de una reunión de dos días de la Junta de Gobernadores, apuntó que a los Timberwolves de Minnesota alguna vez se les descontaron cinco selecciones por eludir el tope salarial, como el precedente utilizado en este caso. Y aunque indicó que no cree que la pérdida de selecciones derive en lo que llamó un “daño permanente” para los Clippers, sigue siendo un revés importante.

“Creo que esa es, en cierto modo, la parte más difícil de dirimir estas disputas”, comentó Silver. “Si bien tiene que haber consecuencias competitivas, en nuestra opinión, si se violan estas reglas, aun así queremos ser una liga de 30 equipos y reconocemos que, en cierto modo, lamentablemente también estamos castigando a los aficionados de ese equipo”.

Esos fueron los primeros comentarios públicos de Silver después de que se determinó que los Clippers eludieron las reglas del tope salarial en beneficio de Kawhi Leonard, algo que el equipo negó enérgicamente durante una investigación de un año. La NBA impuso a los Clippers a principios de este mes sanciones masivas como resultado de esa pesquisa: suspendió al propietario Steve Ballmer por un año, multó al equipo con 30 millones de dólares y lo obligó a renunciar a cinco selecciones de primera ronda del draft, entre otras sanciones.

El traspaso que envía a Leonard de regreso a Toronto finalmente se completó el lunes, después de que los Raptors y los Clippers obtuvieron la aprobación habitual de la liga requerida para este tipo de acuerdos. Y Ballmer, a principios de esta semana, dijo que aceptaría las sanciones y que la multa ya fue pagada.

Los Clippers no estuvieron representados en la reunión de la junta, indicó Silver, ya que el equipo sigue en el proceso de encontrar a un gobernador interino.

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