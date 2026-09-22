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La muerte de Hayden Panettiere fue accidental e involucró fentanilo, dice forense

GREENVILLE, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — La actriz Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental de varias drogas, entre ellas fentanilo, informó el martes un forense de Carolina del Sur.

ARCHIVO - Hayden Panettiere llega a la fiesta Teen Vogue Young Hollywood en Los Ángeles el 20 de septiembre de 2007. (Foto AP/Matt Sayles, archivo)
ARCHIVO - Hayden Panettiere llega a la fiesta Teen Vogue Young Hollywood en Los Ángeles el 20 de septiembre de 2007. (Foto AP/Matt Sayles, archivo) AP

Panettiere, de 36 años, fue hallada inconsciente en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, el 16 de agosto. Su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson, estaban en la vivienda.

FUENTE: AP

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