La muerte de Hayden Panettiere fue accidental e involucró fentanilo, dice forense

Panettiere, de 36 años, fue hallada inconsciente en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, el 16 de agosto. Su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson, estaban en la vivienda.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
GREENVILLE, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — La actriz Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental de varias drogas, entre ellas fentanilo, informó el martes un forense de Carolina del Sur.
Panettiere, de 36 años, fue hallada inconsciente en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, el 16 de agosto. Su novio intermitente, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson, estaban en la vivienda.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter