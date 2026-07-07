La misma historia: la selección estadounidense sigue estancada después de 25 años

Christian Pulisic abraza a su compañero de la selección de Estados Unidos Max Arfsten mientras Sebastian Berhalter observa tras la derrota ante Bélgica en los octavos de final de la Copa Mundial el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

A Christian Pulisic, Tyler Adams y Weston McKennie no les fue mejor en los Mundiales de 2022 y 2026 que a Tim Howard, Michael Bradley y Jozy Altidore en 2010 y 2014.

“Queremos poder ir y competir con algunos de los mejores del mundo y todavía nos falta dar ese siguiente paso”, admitió Christian Pulisic tras la derrota 4-1 ante Bélgica llena de errores la noche del lunes en los octavos de final.

Pese a los miles de millones de dólares invertidos con el objetivo de impulsar a la selección nacional hacia la élite mundial, los estadounidenses siguen siendo plebeyos del fútbol.

Después de alcanzar las semifinales del primer Mundial en 1930, Estados Unidos ni siquiera se clasificó entre 1950 y 1990. Desde entonces, los estadounidenses fueron eliminados en octavos de final en 1994, 2010, 2014, 2022 y este año; no pasaron de la fase de grupos en 1990, 1998 y 2006; y fracasaron en la clasificación para 2018.

“No es como si estuvieras en un cohete y mejoras y creces... No es lineal”, señaló el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

Estados Unidos ganó tres partidos en un Mundial por primera vez, al vencer a Paraguay, Australia y Bosnia-Herzegovina, pero perdió ante Turquía y Bélgica. Los estadounidenses se beneficiaron por ser anfitriones, como equipo cabeza de serie que no enfrentó a una nación del top 10 antes de medirse con los Diablos Rojos.

Para el próximo Mundial en España, Portugal y Marruecos (con tres partidos en Sudamérica), Pulisic, McKennie y Adams tendrán 31 años.

¿Qué jugadores aumentaron su valor para la selección de Estados Unidos?

Folarin Balogun lideró al equipo de Estados Unidos con tres goles, con aspecto de delantero de primer nivel, y ganó notoriedad mundial cuando se levantó su suspensión por tarjeta roja —por caer de forma torpe sobre el tobillo de un rival— tras una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Exjugador de las inferiores del Arsenal, el delantero de 25 años inicia el cuarto año de un contrato de cinco con el club francés Mónaco y podría estar listo para fichar por un club más grande.

Malik Tillman se convirtió en el primer jugador desde el francés Bernard Genghini en 1982 en marcar dos goles de tiro libre en un Mundial. El mediocampista de 24 años entra en la segunda temporada de un contrato de cinco años con el club alemán Bayer Leverkusen. Tuvo un difícil 2025-26, al quedar fuera del once inicial entre finales de marzo y el último partido de la temporada.

¿Seguirá Pochettino en el cargo otros 4 años?

Pochettino dijo que hablará con la Federación de Fútbol de Estados Unidos después de un periodo de descanso para discutir si quiere que continúe más allá del vencimiento de su contrato este verano y si él quiere comprometerse con un ciclo de cuatro años.

El argentino asumió el cargo en los últimos meses de 2024 tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América. Su primer año incluyó fracasos al no ganar la Copa Oro de la CONCACAF ni la Liga de Naciones.

“Estábamos en un desastre”, afirmó. “He visto a este equipo demostrar que podemos jugar al fútbol. Podemos jugar soccer. Podemos competir. Que necesitamos seguir mejorando — muchos jugadores jóvenes con mucho potencial y futuro”.

Necesitan trabajo en las zonas problemáticas de la selección nacional

La portería pasó de ser la mayor fortaleza de Estados Unidos entre 1990 y 2014 a una enorme debilidad en la última década, y parece estar en su punto más bajo desde la década de 1980.

Quedaron atrás los días en que Tony Meola, Kasey Keller, Brad Friedel, Tim Howard y Brad Guzan inspiraban confianza.

Zack Steffen y Matt Turner no lograron consolidarse en grandes equipos europeos. Matt Freese, quien reemplazó a Turner como el primer portero el año pasado, regaló un gol en la derrota ante Bélgica que se repetirá en videos de bloopers.

Gabriel Slonina, Chris Brady, Patrick Schulte y Roman Celentano, quienes encabezan la próxima generación, tienen el siguiente ciclo para consolidarse.

La clasificación debería ser más fácil con Mundiales de 48 equipos

Con la ampliación del torneo a 48 selecciones, incluidas seis de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, es poco probable que la clasificación al Mundial sea un desafío para las potencias de la CONCACAF: México, Estados Unidos y Canadá.

Los tres fueron eliminados en octavos de final después de que Curazao, Haití y Panamá quedaran fuera como últimos en sus grupos.

A menos que Estados Unidos muestre una mejora enorme, no será cabeza de serie para el Mundial de 2030 y probablemente enfrentará a una potencia mundial en la primera ronda.

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FUENTE: AP