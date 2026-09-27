La lluvia amaina en Bangkok, pero las inundaciones persistentes desplazan a miles

Una mujer vadea zonas inundadas ante una bandera nacional tras fuertes lluvias en Bangkok, Tailandia, el domingo 27 de septiembre de 2026. (AP Foto/Sakchai Lalit) AP

Varios días de aguaceros continuos han provocado inundaciones generalizadas y graves interrupciones en Bangkok, afectando al tráfico y los negocios, con precipitaciones acumuladas que superaron los 30 centímetros (11,8 pulgadas) en muchas zonas.

El Departamento Meteorológico de Tailandia indicó que todavía se esperaban lluvias de moderadas a fuertes el domingo en varias partes del país, pero se preveía que las condiciones mejoraran para el lunes.

La ciudad habilitó más de 200 refugios temporales, y unas 3.000 personas permanecían en ellos hasta el domingo. Las autoridades señalaron que 31 carreteras seguían afectadas por las aguas de la inundación.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, señaló que las precipitaciones en la capital han disminuido y que los funcionarios municipales trabajaban para drenar el agua lo más rápido posible. Advirtió que los niveles en los principales canales de la ciudad seguían altos, y que algunos aún subían a medida que llegaba el agua desde zonas cercanas.

Varias áreas bajas, particularmente en los suburbios, seguían anegadas y muchas comunidades tuvieron que evacuar, dijo Chadchart.

Más de 545.000 personas en otras 25 provincias se han visto afectadas por las inundaciones hasta el domingo, especialmente en las regiones central y oriental, según el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.

Las lluvias incesantes provocaron inundaciones que desbordaron la capacidad de drenaje en muchas zonas, afirmó el primer ministro Anutin Charnvirakul.

Ordenó a las autoridades pertinentes tomar medidas inmediatas para aliviar la situación y ayudar a los afectados.

Se suspendieron varios servicios de tren y autobús de larga distancia. Los aeropuertos continuaron operando, pero los pasajeros enfrentaron algunos retrasos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP